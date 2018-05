La estadounidense Live Nation adquiere una participación en el Rock in Río

Río de Janeiro, 2 may (EFE).- La estadounidense Live Nation, mayor organizadora mundial de conciertos musicales y espectáculos en vivo, adquirió una participación del Rock in Río, la firma brasileña responsable por principal festival de rock de América Latina, informaron hoy las dos partes en un comunicado.

La nota, pese a que no revela el valor de la transacción ni la participación adquirida por la estadounidense, aclara que el publicista brasileño Roberto Medina, fundador, presidente y principal impulsor de Rock in Río, mantendrá su participación y sus funciones como organizador del festival.

“Medina y su equipo mantienen su parte societaria y siguen administrando todos los aspectos de la producción del Rock in Río, y continuarán al frente de los negocios”, de acuerdo con el comunicado.

Según versiones de prensa, Live Nation, que ya es propietaria de conocidos festivales mundiales como Lollapalooza, Bonnaroo y Austin City Limits, adquirió el 50 % de la participación en el Rock in Río que pertenecía a la también estadounidense SFX, que era socia de Medida desde 2014.

Live Nation explicó que el negocio forma parte de su estrategia para expandir su presencia en Sudamérica.

De acuerdo con el comunicado, la edición del Rock in Río de 2017 en Río de Janeiro, con 700.000 asistentes, fue el segundo mayor festival en ventas de entradas en el mundo el año pasado, así como el mayor festival musical de Sudamérica.

“Estamos muy satisfechos por reunir el mayor festival de música del mundo con la mayor empresa de entretenimiento del planeta”, afirmó Medina, citado en el comunicado.

“La asociación generará varias sinergias, que permitirán alcanzar ambiciones aún mayores del Rock in Río. Somos dos empresas con visión global unificada y capacidad de realizar grandes sueños”, agregó el empresario brasileño.

“El Rock in Río es un evento excepcional, que estableció un padrón para festivales de Sudamérica. Roberto Medina y su equipo hicieron el Rock in Río crecer a punto de convertirse en un verdadero evento global y en un prominente festival en el mercado emergente de eventos al vivo”, dijo por su parte el presidente ejecutivo de Live Nation Entertainment, Michael Rapino.

Actualmente el Rock in Río es realizado a cada dos años en Río de Janeiro y en Lisboa (Portugal).

El festival nació en 1985 en Río de Janeiro y, en sus 18 ediciones, ya reunió a 1.700 artistas y nueve millones de espectadores tanto en Río de Janeiro como en Lisboa y Madrid.

Entre los artistas que han participado del festival destacan ídolos mundiales como Queen, The Who, Prince, Guns N’ Roses, Sting, Neil Young, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Rihanna, Elton John, Metallica, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Roger Waters y The Rolling Stones.

Live Nation, por su parte, es responsable por cerca de 100 festivales en el mundo y en los últimos años ha organizado giras de varios artistas por diferentes países de América Latina. EFE