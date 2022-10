LA EVALUACIÓN DE TOÑO OCHOA… A UN MES DE SU MANDATO.

COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

Este miércoles marcó agenda, la medición que publicó la empresa encuestadora Demoscopía Digital, la cual hizo una evaluación de todos los alcaldes del país y otorgó sitios de honor y en otros casos, puso al descubierto lo que piensas los ciudadanos de cada municipio de su presidente municipal, bueno pues en dicha encuesta, aparece muy bien posicionado José Antonio Ochoa, mismo que apenas cumplió un mes en el encargo y sin embargo, ya goza del reconocimiento de sus gobernados, según esta medición, pues es de las calificaciones más altas de todo el país, la que le otorgaron, por lo que bien vale la pena analizar que es lo que el edil está haciendo en su mandato para obtener semejantes evaluaciones.

No es ningún secreto que el arranque de su trienio no ha sido nada fácil, pues prácticamente en un inicio, tuvo que lidiar con el fenómeno de las lluvias y la posibilidad de que en algunas poblaciones, la afectación fuera todavía mayor, por lo que fue una constante viéndolo literalmente con el agua hasta las rodillas, supervisando las labores que realizaron los elementos de Protección y distintas dependencias a su cargo, tal es el caso de Servicios Públicos Municipales y otras más, un gesto de Toño Ochoa que le valió el reconocimiento de buena parte de los sectores que conforman esta sociedad, pues incluso, prefirió dejar sus responsabilidades de oficina como alcalde, tanto en el cabildo como en el tema administrativo, para irse a ayudar a quienes más lo necesitaban.

Otro aspecto que no es menor, es la falta de liquidez con la que encontró el municipio, pues no había recursos como para realizar obra pública o cumplir con otras necesidades propias del Ayuntamiento, lo que motivó al alcalde a lanzar junto con su director de Finanzas, Nacho Orrante, la campaña “Ahorra es Cuando”, misma que busca cumplir con dos objetivos claros, el ayudarle a los ciudadanos en su economía que presentan algún tipo de adeudo, ya sea de predial, permiso de construcción o hasta multas de tránsito y; el que el municipio se haga de algo de recursos, en lo que llegan las participaciones federales, mismas que hasta donde se sabe, están programadas para los próximos días, por lo que habrá que ver los resultados de esa campaña que por ahora, ha sido muy bien vista.

Otra demanda ciudadana que no podía esperar, es sin duda la atención al pavimento de la ciudad, pues con las lluvias, el tema de los baches estaba siendo un auténtico dolor de cabeza para todos los que habitan en esta ciudad, de ahí que José Antonio Ochoa tomará la decisión de instruir a la Dirección de Obras Públicas Municipales, para que montará cuadrillas antibaches por toda la ciudad, para que atendieran dicha problemática, por lo que no es casualidad que el problema haya bajado de manera exponencial en pocas semanas, pues trabajan las 24 horas del día y los siete días de la semana, una decisión que no pasó inadvertida y que quizá sea por todo lo anterior que el actual alcalde tenga la aceptación que en este momento tiene de sus gobernados, por algo será.

