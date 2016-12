La familia es proveedor de violencia contra el adulto mayor

No hay denuncias sobre violación de Derechos Humanos al Adulto Mayor por parte de su familia, sin embargo son los principales proveedores de violencia, pero no denuncian por miedo o vergüenza, o porque no tienen a más familia que pueda cuidarlos, así lo comento Flor María Díaz González delegada del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

El Inapam cuenta hasta el momento con una afiliación de más de 16 mil usuarios, entre los que se promueve la salud física y el desarrollo social, para que vivan sanos, activos y productivos, se les ofrece capacitación con más de 30 talleres.

En coordinación con otras instituciones como el DIF Estatal y Municipal, se emprenden acciones para velar por los Derechos Humanos de este grupo vulnerable, para que no se afecte su dignidad y no sean rechazados por la sociedad o sus propias familias.

“Nadie quiere cargar con los abuelos, por lo que debemos trabajar en casa con la tolerancia y el respeto al adulto mayor, antes se veía como autoridad a los abuelos, o a la gente mayor, pero ya no hay ningún respeto” afirmó Flor María Díaz.

Explicó que se promueven por parte de la delegación pláticas en escuelas de educación básica, media y superior, en el tema de tolerancia al adulto mayor, son los niños que parecen un poco más consientes, los jóvenes son los que se muestran apáticos a la situación.