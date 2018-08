La Fiscalía de Guatemala señala a diputada por 270.390 dólares no declarados

Guatemala, 10 ago (EFE).- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía solicitaron hoy un antejuicio (retirar el fuero) a la diputada opositora Nineth Montenegro, jefa de la bancada de Encuentro Por Guatemala, por no haber reportado 270.390 dólares en dos campañas políticas.

La Cicig explicó que la solicitud de desafuero en contra de Montenegro se debió a la supuesta comisión del delito de “financiación electoral no reportada” y “actos tendientes a obstaculizar el control de fiscalización”.

El comisionado de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, relató que derivado de una denuncia planteada por el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía contra Delitos Electorales estableció que Montenegro, en su calidad de secretaria general y representante legal de Encuentro, “incumplió con presentar en tiempo ante el ente electoral los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015”.

El incumplimiento causó la “falta de fiscalización” al partido por no haber podido establecer “con certeza” la procedencia de al menos 1,7 millones de quetzales (233.721 dólares) “por la falta de acceso a la documentación contable de la agrupación”.

Las investigaciones, continuó Velásquez, encontraron dos hallazgos que se le señalan a Montenegro: un aporte de la entidad Maximum Financial and Investment Services por 76.784,30 quetzales (10.000 dólares) destinado “al pago del arrendamiento de seis pasarelas digitales”, por medio de la sociedad anónima Yeyo, lo cual, al no haber sido reportado al Tribunal Electoral “constituyó la figura de financiamiento anónimo”.

Además, la Fiscalía encontró que en la campaña de 2011 la entidad Publicidad Avance entregó 197.500 quetzales (26.404 dólares) que “fueron entregados más no reportados en la contabilidad del partido político Encuentro por Guatemala, constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo”.

La diputada Montenegro indicó a Efe que está “dispuesta a colaborar con la justicia” y valoró “de manera positiva y de respeto” el trabajo hecho por el Ministerio Público y la Cicig, pues “es importante y necesario”, sobre todo “en el tema de financiación electoral”.

Recordó, de forma serena, que legisladores de otras bancadas, vinculadas al oficialismo, buscan cambiar la ley para disminuir el impacto de la financiación ilícita en las campañas, a lo cual tomó distancia pues aseguró que “el Congreso no puede abusar y hacer modificaciones para favorecernos”.

Advirtió que no le quedó “muy claro el caso” presentado este viernes por la fiscal, Consuelo Porras, y el comisionado Velásquez, pues indicó que las vallas publicitarias “jamás pasaron por el partido” y señaló que “pudo ser un candidato del partido que las haya pedido por su cuenta”, lo cual “es fácil de identificar al ver con la empresa quién puso su cara ahí (en la publicidad)”.

Mencionó que ella no es la contadora ni la encargada de tesorería de Encuentro por Guatemala, pero entiende que la ley hace responsable al secretario general de la agrupación política.

Respecto del dinero no reportado, afirmó, “eso se entregó y lo voy a revisar” para “demostrar que siempre en mi vida, desde el secuestro de mi esposo en 1984, me he comportado como corresponde, fiscalizando”.

Montenegro es la fundadora de la organización no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que surgió para denunciar la desaparición de su esposo Fernando García y de otras personas consideradas por la Policía y el Ejército como “subversivos”.

El fiscal de Delitos Electorales, Óscar Schaad, adelantó que solicitará al Tribunal Supremo Electoral que inicie el procedimiento administrativo de cancelación del partido Encuentro por Guatemala por las supuestas “violaciones a las normas del financiamiento de las organizaciones políticas reguladas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus reglamentos”.EFE