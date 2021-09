La Fiscalía mexicana busca arrestar por corrupción a científicos públicos

Ciudad de México, 22 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles que la Fiscalía General busca arrestar por corrupción a científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en un caso que ha despertado polémica.

“Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”, respondió el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

Según publicaron medios locales, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, solicitó arrestar por operación de recursos con procedencia ilícita y delincuencia organizada a 31 científicos, académicos y personal administrativo del organismo público, algo que habría sido rechazado por un juez.

La solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por el desvío de 50 millones de pesos (2,5 millones de dólares) por parte de dichos trabajadores.

Sin embargo, algunos columnistas acusan al fiscal de querer vengarse ya que buena parte de la comunidad científica criticó duramente la dirección del Conacyt distinguiera en junio a Gertz Manero con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, su más alto reconocimiento.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, arremetió este miércoles contra la actuación de la Fiscalía, que consideró “un despropósito e inconcebible”.

En un acto para conmemorar los 100 años del escudo de la UNAM, el rector hizo un alegado a favor de la “división de poderes” y el “respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados”.

Posteriormente, el diario El Universal informó que el juez encargado de evaluar el caso rechazó las órdenes de detención pedidas por la FGR.

NO HAY PERSECUCIÓN

En su rueda de prensa, López Obrador defendió que “el que es inocente no debe de preocuparse para nada” puesto que “no se fabrican delitos” en México.

“Le tengo confianza a la fiscalía y no creo que cometan ninguna injusticia. Alejandro Gertz es un hombre, recto, íntegro, yo le tengo confianza. Y no hay persecución política para nadie, no es venganza”, subrayó.

Gertz Manero, nombrado en 2019 fiscal general por el Senado a propuesta de López Obrador, ha protagonizado varias polémicas al frente de la Fiscalía.

El fiscal ha sido señalado de aprovechar su cargo e influencia para perseguir judicialmente a su familia política, a la que acusa de haber asesinado a su hermano Federico Gertz en 2015.

Gertz Manero también levantó críticas de activistas por proponer en 2020 modificar la tipificación del delito de feminicidio y por impulsar una reforma de la Fiscalía para despojarla de sus labores de búsqueda de desaparecidos. EFE

