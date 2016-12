La Fuerza Aérea iraquí lanza 4 millones de cartas para dar aliento a Mosul

El lanzamiento desde el aire de esos cuatro millones de misivas son parte de la iniciativa del Instituto para la Guerra y la Iniciativa para la Paz (IWPR, por sus siglas en inglés) llamada “Cartas para Mosul”, según detalló hoy el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado.

El IWPR puso en marcha digitalmente su campaña el pasado 17 de octubre, coincidiendo con el comienzo de la operación para liberar la ciudad.

Así, han fotocopiado y distribuido 2.160 cartas escritas a mano por ciudadanos de todo el país, con un mensaje de esperanza y apoyo, entre las personas todavía cautivas por el EI en la segunda urbe más grande de Irak.

“Mi mano, temblando y mi pluma incapaz de incluir palabras internas de anhelo y amor a esta hermosa ciudad del Profeta Yunis, la ciudad en la que quería vivir o visitar…

Volverás a tus días más hermosos con tu familia y escucharás las oraciones de las mezquitas en el cielo de Mosul, la cultura y la ciencia volverán porque todo lo que te han robado volverá a ti”, dice una de las cartas que han surcado hoy el cielo de la ciudad.

Otra de las misivas reza: “Querida Mosul, pronto serás liberada por nuestros héroes. Nuestro pueblo de Mosul, estamos contigo en nuestros corazones y almas, no encuentro las palabras correctas para expresarlo, pero no olvides que eres parte de Irak, y no te abandonaremos, no importa cuánto se hayan fortalecido los enemigos. La victoria vendrá pronto, Dios mediante”.

Según apunta el Comando Central, esta iniciativa del pueblo iraquí asegura a los residentes de Mosul, retenidos por los yihadistas durante más de dos años, que no han sido olvidados y que el resto de Irak está con ellos, “esperando para darles la bienvenida de nuevo en solidaridad cuando el EI sea derrotado”. EFE