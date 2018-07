La historia de la Vía Láctea cambió tras impactar con la ‘galaxia Salchicha’

Madrid, 4 jul (EFE).- La Vía Láctea sufrió un gran choque hace entre 8.000 y 10.000 millones de años contra un objeto más pequeño, apodado la ‘galaxia de la Salchicha’. Una colisión que fue un evento decisivo en la historia temprana de nuestra galaxia al redefinir su estructura.

El choque cósmico moldeó tanto el núcleo interno como el halo exterior de la Vía Láctea, según una serie de estudios realizados por un grupo internacional de científicos publicados en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, The Astrophysical Journal Letters y arXiv.org.

Los astrónomos consideran que hace entre 8.000 y 10.000 millones de años una desconocida galaxia enana se precipitó contra la Vía Láctea y no sobrevivió al impacto, se rompió rápidamente y sus restos están aún a nuestro alrededor.

“La colisión hizo pedazos la galaxia enana, lo que dejó a sus estrellas moviéndose en órbitas muy radiales”, que son largas y estrechas como agujas, explicó en un comunicado Vasily Belokurov, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y del Instituto Flatiron de Nueva York.

La trayectoria de esas estrellas las llevo muy cerca del centro de la Vía Láctea lo que, para Belokurov es un “signo revelador de que la galaxia enana entró en una órbita realmente excéntrica y su destino estaba sellado”.

El equipo usó datos del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, que ha estado mapeando el contenido de nuestra galaxia y registrando las posiciones de las estrellas.

Las trayectorias de las estrellas tras ese choque le valió el apodo de la ‘Salchicha Gaia’, explicó Wyn Evans, de la Universidad de Cambridge, pues al trazar las velocidades y trayectorias de las estrella, la forma que quedó era la de ese alimento.

Nuestra galaxia ha seguido chocando con otras galaxias, como la “insignificante galaxia enana de Sagitario”, pero la ‘galaxia de la Salchicha’ era mucho más masiva.

Cuando aquella galaxia enana se estrelló contra la joven Vía Láctea “su penetrante trayectoria causó mucho caos. El disco de la Vía Láctea probablemente se hinchó o incluso se fracturó tras el impacto y habría tenido que volver a crecer”.

Los astrónomos indicaron que evidencias de la remodelación de nuestra galaxia se ven en la trayectoria de las estrellas heredadas de esa ‘galaxia Salchicha’.

Alis Deason, de la británica Universidad de Durham, señaló que las estrellas procedentes de la ‘galaxia Salchicha’ “están todas girando a la misma distancia” del centro de la Vía Láctea.

Esos giros en forma de U hacen que la densidad del halo estelar de la Vía Láctea disminuya de forma notable donde las estrellas cambian de dirección.

Además identificaron al menos ocho grandes cúmulos esféricos de estrellas, llamados cúmulos globulares, que también fueron introducidos en la Vía Láctea por la ‘galaxia de la Salchicha’. EFE