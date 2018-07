La icónica Ruta 66 reclama su aporte a la cultura y al imaginario de EE.UU.

Antonio Zavala

Chicago (EE.UU.), 2 jul (EFE).- La icónica Ruta 66, la “carretera madre” de EE.UU. que recorre los 3.939 kilómetros que separan Chicago de la costa californiana, está en peligro, según el Fondo para las Preservaciones Históricas (NTSP), que lanzó hoy una campaña para lograr su designación como Camino Histórico Nacional.

Para llamar la atención sobre el estado de esta vía, considerada por la NTSP como uno de los once lugares históricos más amenazados del país, integrantes de esta organización iniciaron hoy un viaje de un mes en el que compartirán las historias de una carretera que guarda un lugar especial en el imaginario y cultura del país.

En caso de lograr su objetivo, el Gobierno y otras entidades le darían más apoyo para restaurar lugares y comunidades a lo largo de esta vía terrestre desde su inicio entre los rascacielos del centro de Chicago (Illinois) hasta llegar a Santa Mónica (California), tras pasar por Misuri, Texas, Nuevo México y Arizona.

Amy Webb, directora de campo del Fondo Nacional para Preservaciones Históricas, la organización que busca preservar esta carretera, dijo a Efe que la Ruta 66 tiene muchos lugares que ya se han restaurado, pero que faltan muchos otros que se beneficiarían con la designación de “histórica vía terrestre”.

“La Ruta 66 ha tenido bellos lugares que han sido restaurados en los últimos años y esto incluye sitios que ahora han tenido éxito, pero aún faltan más como gasolineras, restaurantes, llamados ‘dinners’, y hoteles de antaño, de la década de 1950”, explicó.

Y esta carretera que conectó a millones de automovilistas del Medio Oeste con la costa del Pacífico desde 1926 es también extremadamente popular entre turistas extranjeros que buscan en esta carretera la verdadera esencia de Estados Unidos.

Corredor vital hasta 1985, la Ruta 66 sufrió los efectos del proyecto de supercarreteras que la Administración del presidente Dwight Eisenhower inició en la década de 1950 y que llevaron a muchos conductores a tomar las nuevas vías paralelas a la famosa ruta.

Pero esta presume de otro carácter, más rural y cercano a la vida de millones de estadounidenses y de lo bueno de “viajar más lento”, de encontrar lugares diferentes y “disfrutar de sus escenarios”, añadió Webb.

No en vano, la Ruta 66 es en sí misma un icono cultural.

Así, destaca en canciones como “Get Your Kicks on Route 66”, interpretada por Chuck Berry y The Rolling Stones, entre otros, películas como “Easy Rider” (1969) y una serie de televisión en la que Martin Milner y George Maharis se veían envueltos en todo tipo de aventuras mientras viajaban en auto a lo largo de esta ruta.

La serie se produjo entre 1960 y 1964 y ayudó a consagrar a esta carretera como reflejo fiel de la realidad del país en la mente de los automovilistas estadounidenses, al igual que hiciera el libro “On The Road”, de Jack Kerouac.

“Manejar la Ruta 66 era la quinta esencia del viaje estadounidense por carretera -dijo Webb-. Es la más icónica, culturalmente celebrada e internacionalmente reconocida carretera en Estados Unidos”.

Por eso, durante un mes promoverán la auténtica experiencia de dejarse llevar por esta carretera y, de paso, ayudar a “preservar a este querido icono” y “revivir las economías locales de unas 300 comunidades rurales”, que padecen desde que languideció su tránsito y ser oficialmente eliminada del Sistema de Carreteras de los Estados Unidos en 1985.

Uno de los pueblos que atraviesa es la ciudad de Pontiac, de 11.931 habitantes, en donde la Asociación Ruta 66 de Illinois opera un museo sobre su legendario atractivo.

“Estamos muy emocionados porque la designación, cuando ocurra, traerá muchas mejoras a esta famosa carretera”, dijo a Efe Ellie Alexander sobre una propuesta de ley ya aprobada por la Cámara de Representantes, pero que necesita todavía el visto bueno del Senado y la firma del presidente Donald Trump.

La directora de Turismo de Pontiac dijo que espera que la designación como Camino Histórico Nacional traiga mejoras, pero sobre todo confía en la llegada de más turistas. EFE