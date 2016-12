La Juventus dispuesto a conseguir otra Supercopa frente al Milan en Catar

“Nos iremos a casa con la Copa. Mis jugadores han rendido de forma excelente durante esta temporada. Hemos aprendido mucho de la derrota en Milán. El de mañana será otro partido que está muy igualado y nos tenemos que concentrar en ganarlo”, aseguró en rueda de prensa el entrenador.

Los “bianconeri” aspiran a convertirse en el club que más supercopas ha ganado en la historia de la competición (7), por delante del Milan (6).

La Juventus disputará por segunda vez consecutiva en Catar la Supercopa de Italia, después de la final de 2014 frente al Nápoles de Rafa Benítez.

“Quiero seguir ganando más trofeos, todavía tengo mucho que demostrar. No hay segundas oportunidades. Es un trofeo que nos trae muchas emociones y sentimientos, me acuerdo cuando perdimos contra el Nápoles y todavía duele. Respetamos al Milan pero no aceptaremos perder dos veces seguidas”, aseguró el guardameta de la Juve, Gianluigi Buffon.

Por su parte, Vincenzo Montella, técnico del Milán, consideró que el club “tiene calidad, equipo y buena mentalidad” de cara al encuentro de mañana.

“Es otra oportunidad de darle como regalo un trofeo a Berlusconi, así que intentaremos conseguirlo. Claro que será una final en la que se verá reflejado el esfuerzo que demostremos en el campo”, afirmó el napolitano en rueda de prensa.

“(La Juventus) ha demostrado que es el equipo más fuerte de Italia, pero nosotros estamos fuerte tanto física como mentalmente y no seremos un rival fácil. Tendremos que concentrarnos durante 90 minutos porque estamos en muy buena forma”, añadió el defensa milanista, Ignazio Abate.

El partido en Doha será también un duelo entre dos delanteras de nivel internacional: la pareja de argentinos Higuaín-Dybala en el cuadro turinés y el colombiano Carlos Bacca y el español Jesús Fernández Sáez “Suso” en el milanista. EFE