La lluvia no impide el baile y la alegría en marcha de la diversidad uruguaya

Montevideo, 24 sep. (EFE).- La lluvia que de a ratos cayó sobre Montevideo no impidió que el baile, los colores y la alegría avivaran una nueva marcha de la diversidad uruguaya, en la que los colectivos LGBTQ+ denunciaron la falta de apoyos estatales.

“Prefiero estar seco pero al menos estoy vivo” reza en inglés la canción de Lady Gaga y Ariana Grande “Rain on me” (Llueve sobre mí) que sonó la noche de este viernes en la Avenida del Libertador de la capital uruguaya, donde esa letra vino como anillo al dedo.

Es que, aún bajo la lluvia, miles de personas acompañaron la marcha que, año tras año, reúne en las calles a integrantes de colectivos sociales y simpatizantes de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Uruguay.

A su paso, la artista drag queen Mariza Regia, rodeada de globos multicolores, dijo a Efe estar contenta por salir a marchar pese al mal tiempo.

“Espero que podamos seguir saliendo, creando cosas nuevas y disfrutar, estamos acá acompañando, apoyando siempre la lucha. Esto es todo el año, no un día”, resaltó.

Pese a no conseguir un permiso del gobierno local para el acto por el riesgo de contagio, la organización siguió en pie, dispuso puntos para dispensar alcohol en gel y exhortó a no compartir bebidas y mantener la “burbuja social”; sin embargo, la mayoría de los participantes no llevaban mascarilla.

Una bandera gigante y tres camiones con DJs y música bailable animaron el recorrido en el que no faltaron las pancartas con frases como “El amor es amor y el corazón va a mandar” y reclamos como “Con este gobierno el abecedario es OBDC”.

En línea con un cartel que leía “Siempre en la calle, nunca con Lacalle”, en alusión al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, iba la consigna de la cita: “Estado ausente, nuestra lucha presente”, ya que los colectivos denuncian falta de apoyos estatales para hacer frente a la crisis causada por la covid-19.

Así lo explicó a Efe la presidenta del Colectivo Trans del Uruguay, Colette Spinetti, quien aseguró que su organización asume el envío de unas 500 canastas de alimentos a personas de la comunidad en el interior del país “con gusto” pero a la vez como alternativa, ya que, dice, “el Estado está absolutamente ausente”.

Crítica con los recortes presupuestales que el Ejecutivo dispuso para áreas como la salud y la enseñanza, Spinelli recalcó además la inacción para implementar la ley integral para personas trans aprobada en 2018.

Por otro lado, destacó que la marcha lleva el nombre Gloria Álvez en homenaje a esta referente de la colectividad trans uruguaya, que falleció por la covid-19 en mayo de este año.

“Homenajear a Gloria es homenajear la historia del movimiento social y de las marchas de este país. Dedicó más de 30 años de su vida a la lucha y se la llevó la pandemia a sus 78 años”, concluyó Spinetti. EFE