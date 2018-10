La NFL multa a Thomas por mostrar el dedo medio

Seattle (EE.UU.), 6 oct (EFE).- El veterano safety de los Seahawks de Seattle, Earl Thomas, fue multado por la liga con 13.000 dólares, por haber mostrado el dedo medio mientras lo retiraban lesionado del campo de juego.

Las acciones ocurrieron el domingo pasado durante la victoria de los Cardinals de Arizona.

Thomas era trasladado fuera del campo con una pierna lastimada durante el tercer cuarto del partido cuando mostró el dedo aparentemente hacia la línea lateral de Seattle mientras lo llevaban al vestuario.

De acuerdo a las normas de la liga, debido a que los hechos sucedieron fuera del campo de juego, no se emitió penalización durante el partido, pero al multar a Thomas, la liga determinó que el momento debía considerarse una conducta antideportiva, de acuerdo a un reporte del Seattle Times.

Por su parte, el entrenador en jefe, Pete Carroll, dijo en entrevista por radio con KIRO-AM 710 ESPN que desconocía “cuál era la intención” del jugador.

“No lo vi y no sé cuál era la intención, y no voy a sacar conclusiones al respecto. No hay nada de lo que hablar en este momento”, indicó.EFE