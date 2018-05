La niñez en Honduras vive en situación vulnerable, según World Vision

Anny Castro

Tegucigalpa, 26 may (EFE).- Los menores en Honduras viven en una “situación de vulnerabilidad” frente a la violencia, la pobreza y el abuso sexual, dijo en una entrevista con Efe el director de World Vision en Tegucigalpa, Jorge Galeano.

La infancia es una “población vulnerable” en el mundo, pero en Honduras son “más vulnerables a ser heridos, maltratados y una serie de vulnerabilidades”, subrayó.

El experto manifestó que el 70 por ciento de los hondureños sufrió al menos una experiencia adversa en la infancia (EAI), como maltrato físico o la separación de los padres.

Destacó que el Estado no ha dado realmente la prioridad que merece el combate de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, lo que sumado a la falta de oportunidades contribuye a que los menores migren del país, aunque reconoció que Honduras registra una bajada en la cifra de homicidios.

“Cuesta ver en la lista de prioridades donde están los niños y las niñas, no es que no están, pero quizás están en un nivel de prioridad que no está permitiendo tener los resultados que necesitamos”, enfatizó.

Galeano, quien desde hace un año está al frente de World Vision en Honduras, lamentó que el presupuesto asignado a atender a la niñez vulnerable “es cada vez menor”, por lo que instó al Estado a “invertir más” en la infancia que vive en “una situación de vulnerabilidad cada vez mayor”.

Señaló que los niños también son víctimas del trabajo infantil en Honduras, donde unos 400.000 menores deben trabajar, y muchos son reclutados por el crimen organizado y las pandillas.

Alrededor del 90 por ciento de los jóvenes reclutados por bandas del crimen organizado y las pandillas “fueron abusados cuando eran niños”, añadió.

Las pandillas ofrecen a los jóvenes “lo que no tienen en sus hogares: sentido de familia, protección (…) cosas básicas”, indicó el experto.

Dijo, además, que el Gobierno hondureño debe invertir más en la atención a la infancia y la prevención de la violencia y el abuso sexual que les afecta, así como crear espacios seguros para este sector.

“La niñez está sufriendo un nivel de vulnerabilidad bastante elevado”, señaló el ejecutivo de World Vision, quien dijo que el abuso sexual infantil, muchos de ellos por familiares, es otro de los temas pocos tratados en Honduras, aunque no precisó cifras.

Ante esta problemática, el experto indicó que uno de los grandes desafíos del país es “concientizar” a los padres de familia para mejorar la relación en el hogar y que el Estado coordine un trabajo con la sociedad, las iglesias evangélica y católica, el sector justicia y educación.

Cifras oficiales dan cuenta que cada día se registran tres denuncias por abuso sexual infantil.

Galeano exhortó al Gobierno a implementar programas de atención a las familias más vulnerables de Honduras, donde el 67 por ciento de los 9 millones de habitantes son pobres, de los cuales el 48 por ciento viven en pobreza extrema.

“Hay que focalizar un poco más los programas a estas familias vulnerables, destinar más presupuesto para la atención en riesgo”, explicó el experto.

Destacó que los niños deben ser educados “no con golpes, no con maltrato, no con palabras duras, sino a través de ternura, ya que las palabras hieren, los golpes dañan y el amor transforma”.

El director de World Vision resaltó el “rol fundamental” que juegan los medios de comunicación en la forma en la que se percibe la violencia hacia la infancia.

“Los niños y niñas nos están viendo a los adultos pelearnos, nos están viendo maltratarnos y ellos replican lo que ven (…) debemos reflexionar sobre qué tipo de sociedad le estamos mostrando a los niños y lo que esperamos de ellos en el futuro”, enfatizó.

El experto insistió en que los menores en Honduras “están en una situación de vulnerabilidad y es preocupante”, por lo que pidió a la sociedad ser “consciente y poder atender a este sector”. EFE