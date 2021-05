La nueva hada madrina de ‘Cenicienta’ no tendrá género; la interpretará Billy Porter, de ‘Pose’

Cenicienta, la nueva versión del clásico cuento de hadas, llegará a Amazon Prime Video en septiembre y entre el reparto se encuentra Billy Porter, conocido por su interpretación en la serie Pose, quien será la nueva hada madrina.

Fab G es el personaje que interpreta Billy Porter en la historia y que el actor ha descrito como una hada madrina de género no binario.

“La magia no tiene género (…) No se trata de sexo. No se trata de sexualidad. No se trata de género. Se trata de magia. Se trata de ser el hada madrina de alguien”, dijo el actor a la revista Variety.

Fuente: Latinus