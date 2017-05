La OEA debatirá el lunes fecha de la reunión de cancilleres sobre Venezuela

Washington, 12 may (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) debatirá el lunes la fecha y lugar de la reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis de Venezuela, después de que este miércoles las naciones aliadas del país petrolero bloquearan la propuesta de celebrarla el 22 de mayo en Washington.

La OEA ha convocado un Consejo Permanente extraordinario el lunes a las 16.00 hora local (20.00 GMT) con un único punto en el orden del día: la “designación de la fecha y lugar de la Vigésima Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores”.

A diferencia de la propuesta que no prosperó el miércoles, presentada por la delegación de Canadá, esta no menciona tan siquiera la palabra “Venezuela” y no propone ni fecha ni lugar.

Fuentes diplomáticas consultadas por Efe indicaron que aún no hay acuerdo al respecto, pero que se barajan los días 29 y 31 de mayo.

La farragosa sesión del miércoles, donde Ecuador y varias naciones caribeñas fieles a Venezuela lograron postergar la votación de la reunión de cancilleres, evidenció que no será fácil que el grupo de los 14 países que promueven el encuentro logren afianzar los 18 apoyos que necesitan para fijar una fecha próxima.

La clave, como siempre cuando se trata de asuntos venezolanos en la OEA, es el Caribe: conseguir el apoyo de al menos cuatro de los ocho países que a veces se han desmarcado de Caracas: Bahamas, Belice, Barbados, Jamaica, Santa Lucía, Guyana, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago.

Los 14 países que propusieron la convocatoria del día 22, para la que ya habían hecho sitio en sus agendas sus respectivos ministros de Exteriores, fueron los impulsores de la iniciativa: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El del miércoles fue el segundo Consejo de la OEA con el asiento vacío de Venezuela, después de solicitar el 28 de abril su salida de la organización -que no será efectiva hasta 2019- precisamente por la aprobación de la convocatoria de la reunión de cancilleres sobre su crisis el pasado 26 de abril.

No obstante, desde Caracas y a través de Twitter, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, celebró que el “grupo de gobiernos intervencionistas de la OEA salió ampliamente derrotado en el Consejo Permanente”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, le respondió en otro mensaje de la red social: “Mientras la canciller celebra que el Consejo OEA analice reunión cancilleres para 22 ó 29 mayo, régimen al que representa asesinó a Miguel Castillo”, indicó, en referencia a uno de los fallecidos en las protestas antigubernamentales.

La sesión del miércoles estuvo estancada durante un buen rato ante el desacuerdo de los países entre ellos y con el presidente de turno del Consejo Permanente de la OEA, el boliviano Diego Pary, sobre si se votaba, qué se votaba, o cuándo se tomaría finalmente la decisión.

El primero en pedir que se cambiara la fecha de la reunión fue Ecuador, con el argumento de que el 24 de mayo los cancilleres han sido invitados a la investidura del nuevo presidente de ese país, Lenín Moreno.

Las delegaciones promotoras le respondieron que había tiempo suficiente para viajar y atender las dos convocatorias.

Después, varios países del Caribe que siempre apoyan a Venezuela en la OEA -Dominica, Haití, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Surinam- comenzaron una serie de intervenciones para denunciar que no se les incluyó en las reuniones preparatorias de la sesión, para proponer un “grupo de trabajo” que incorpore a todos y para pedir aplazar el encuentro. EFE