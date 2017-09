La OMC establece panel para dirimir en disputa agrícola de EEUU con China

Ginebra, 22 sep (EFE).- La Organización Mundial del Comercio (OMC) estableció hoy un grupo especial de expertos que dirimirá en la disputa que enfrenta a Estados Unidos y China por sus contingentes arancelarios para ciertos productos agrícolas.

EEUU presentó hoy su segunda solicitud para la creación del mecanismo de resolución de diferencias en la OMC sobre la administración de los contingentes arancelarios por parte de China para el trigo, el arroz de grano corto y medio, el arroz de grano largo y el maíz.

Su primera petición fue bloqueada por China en la reunión de la OMC del pasado 31 de agosto.

En febrero se llevaron a cabo conversaciones bilaterales, dentro del comité de Agricultura de la OMC y dentro de los procedimientos de disputa de la organización, pero las partes no alcanzaron un acuerdo.

Washington afirma que Pekín administra esos contingentes arancelarios de manera inconsistente con el acuerdo de adhesión, de 2001, de China al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en particular porque esta medida no se gestiona de manera transparente, justa o predecible y porque el país asiático no usa procedimientos y requisitos claros.

China, sin embargo, no está de acuerdo con las acusaciones estadounidenses, al afirmar que siempre ha cumplido con todas las normas de la OMC y ajustado las ayudas agrícolas a sus obligaciones bajo esta organización.

Además, Pekín ha expresado su decepción por el hecho de que EEUU siga retando medidas vitales para el sector agrícola chino.

Canadá, la Unión Europea (UE), Kazajistán, Indonesia, Singapur, Guatemala, Brasil, Australia, Noruega, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Rusia y Ecuador se reservaron hoy su derecho de participar en los procedimientos del panel. EFE