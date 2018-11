La ONU exhorta a que se respeten los derechos durante protestas en Colombia

Bogotá, 27 nov (EFE).- La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó hoy a las autoridades a respetar los derechos de las personas que participan en las protestas y pidió a quienes salgan a las calles se manifiesten pacíficamente.

Así lo expresó la Oficina en un comunicado, a propósito de la jornada de mañana en la que estudiantes de universidades públicas, sindicalistas, funcionarios de la rama judicial, sectores del campesinado, profesores y transportistas se manifestarán en Bogotá y otras ciudades para pedir soluciones para sus sectores al Gobierno del presidente Iván Duque.

“En relación con la manifestación de mañana, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta a quienes participen en actividades propias de la protesta social a ejercer sus derechos de manera responsable”, señaló el organismo.

La Oficina recuerda que los organizadores de las manifestaciones “no deben ser considerados responsables por el comportamiento violento de otras personas”.

Por su parte, Duque advirtió hoy que su Gobierno no aceptará “la violencia como mecanismo de presión ni el vandalismo como el lenguaje de la protesta social”.

“El diálogo y la búsqueda de consensos, y de construir soluciones y no agresiones hacen parte del talante de nuestra administración. No podemos olvidar que el ejercicio de los derechos no es absoluto y que debe respetar los derechos de los demás y también incluye los deberes ciudadanos”, dijo en una alocución al país en cadenas de radio y televisión.

La Oficina resaltó además que la Policía “tiene el deber de remover a los individuos violentos del conglomerado con el fin de permitir a los manifestantes ejercer sus derechos básicos a reunirse y expresarse de forma pacífica”.

La ONU agregó que debido a los incidentes presentados durante las marchas estudiantiles del 8 y del 15 de este mes en Bogotá, en las que varios policías resultaron heridos, se ha comunicado con las autoridades para “estudiar los hechos y promover medidas preventivas que garanticen la protección del ejercicio de los derechos humanos”.

En ese sentido, enfatizó que, en el marco de este tipo de ejercicio ciudadano, las autoridades deben actuar con miras a respetar y garantizar los derechos y que “se deben tomar todas las medidas para evitar el uso de la fuerza, que siempre debe ser el último recurso”. EFE