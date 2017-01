La película “Star Wars” encabeza nominados a efectos especiales

Los Ángeles, 10 Ene (Notimex).- La película “Star Wars” encabeza con siete la lista de nominados a los premios de la Sociedad de Efectos Visuales (VES), informaron hoy los organizadores.

“Rogue One: A Star Wars Story” está nominada en las principales categorías, entre ellas, la estelar de mejores efectos especiales en la pantalla grande.

A ella le siguen con seis nominaciones las películas “Doctor Strange”, “Jungle Book” y “Kubo and the Two Strings”; mientras que “Game of Thrones” recibió 11 nominaciones en televisión.

La 15 entrega anual de premios se efectuara el 7 de febrero próximo en un hotel de Beverly Hills.