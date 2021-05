El domingo ganaremos la curul, en 2022 el gobierno

Hugo Rosales Badillo destapa sus plane

Morena y PT intenterán comprar el voto

Impulsado por miles de ciudadanos provenientes de los distintos puntos del estado, Hugo Rosales Badillo sentenció que la importancia de la actual campaña no es la diputación, sino la guberatura del año próximo.

El próximo domingo, con el respaldo de Redes Sociales Progresistas ganaremos la diputación del cuarto distrito, sin problema, pero el 5 de junio de 2022 ganaremos la primera magistratura estatal para poder ayudar a tanta gente necesitada.

Las extensas instalaciones del Premier resultaron chiquitas para acomodar a los muchos miles de ciudadanos que acudieron a ser partícipes en la historia de un nuevo movimiento que pronto, vendrá a cambiar las viejas y caducas formas de hacer política, de hacer la corrupción en Durango.

Esta campaña ha sido de una gran enseñanza para mí, ha sido por demás ilustrativa. Me ha enseñado qué es la política, y la política no nada más es corrupción, es ayudar a los que no tienen quién les ayude, subrayó el destacado postulante duranguense.

Rosales Badillo, el abogado ahora metido a política sintetizó así su trabajo desplegado en busca del cuarto distirto local electoral tras dos meses de actividad proselitista.

Sí, estamos hartos de la corrupción, hartos de la política, tenemos que cambiar las formas y los estilos para poder servirle mejor a los ciudadanos que nos necesitan, recalcó.

Nunca participé en política, ni nadie de mi familia, pero ahora se ha metido mi esposa y casi toda mi familia y entre todos aprendimos lo que es política, porque los conocimos a ustedes y hemos podido aclarar que, política es ayudar, es apoyar, es defender, agarrar la causa del que menos tiene; política es la inseguridad del niño, la persona que nos llega pidiendo ayuda, política es tomar la necesidad de esas personas y que no tiene quien les ayude, quien les eche la mano.

Por eso vamos a seguir, cambiaron nuestas vidas todos ustedes, por eso entendimos que lo que venimos a hacer es apoyar al que más lo necesita. Es no robar el dinero del pueblo y destinarlo al que más lo necesita. No haciendo trenes en la región maya, comprando refinerías en Estados Unidos o construyendo puentes en el Francisco Villa, o cortando el agua en plena pandemia. Por eso estamos aquí, por eso vamos a hacer los cambios, los cambios que ustedes merecen, porque Durango necesita un liderazgo como un padre de familia a un hijo, solo así se pueden cambiar las cosas. En estos días que recorrimos pueblos y colonias, lo entendimos muy claro, tantito amor necesitamos de nuestros gobernantes y con eso cambian las cosas de los que menos tienen y que carecen de esperanza.

Este seis de junio vamos a ganar, porque ustedes van a salir a votar por RSP, vamos a ganar.

Y la concurrencia, sin proponérselo armó un escandaloso coro que se escuchó por todos los rumbos de la ciudad: Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar …

Luego, advirtió a los cuatro vientos: Morena y PT van a querer comprar el voto, por eso les pregunto. Van a vender el voto, noooooo¡¡¡

Antes de terminar el ruidoso cierre de campaña de Redes Sociales Progresistas, Rosales Badillo advirtió de ese peligro de los corruptos morenistas y petistas, para lo que pidió a la concurrencia y estar pendientes para evitar que se salgan con la suya.