La política es para disfrutarse

Borrego dixit

Salvador Borrego, Ph. D.

La lucha por el poder, opus 120

27-2-2021

Durante muchos de mis años juveniles pensé que me dedicaría a la política; recuerdo que alguna vez busqué a mi padrino, el célebre profesor Humberto Ramos Lozano (el Príncipe de la educación en México) para pedirle consejo sobre si debería inscribirme en algún partido político. Me preguntó si aspiraba a algún puesto público, y le dije que no, que solo quería divertirme. Ante esto, su consejo fue contundente: no te inscribas en ningún partido.

Quizá sea una distorsión personal, adolezco de hedonismo, todo lo que hago lo concilio o someto a mi irrenunciable búsqueda del placer. Algunos correligionarios del pasado me lo han criticado, y siempre me ha valido madre, pero advierto que son los obsesionados, los que ven en la política más la tragedia y el sufrimiento que el placer, los que por lo común toman los liderazgos.

Pues bien, me preocupa que hoy en día la clase política sufra. No veo gente que disfrute del ejercicio de la política. En la oposición se entiende la preocupación, la tristeza y la desesperación; se sienten amenazados, perseguidos, frustrados al ver cómo la popularidad de AMLO no baja y la correlación de fuerzas favorece claramente a Morena. Es natural que sufran: ¡están muy jodidos!

Pero resulta que los seguidores de AMLO y el propio AMLO tampoco se ven muy contentos. Su discurso se hace cada vez más patidifuso; qué chingados tiene que ver el Pacto Patriarcal con el Pacto por México; sus colaboradores cercanos e inteligentes llevan a cuestas una crisis de conciencia al tener que tragarse tantos sapos, cada vez más grandes y horribles. Tienen que tragar camote además de los sapos (y así debe ser compañeros. Vaya para ustedes una palabra de aliento; aguanten vara, los vamos a necesitar mucho en la segunda etapa de Morena en el poder, en la etapa post-AMLO, que será la más luminosa o menos jodida de Morena).

En resumen, ni AMLO, ni sus colaboradores cercanos y menos sus correligionarios, destacando entre ellos las feministas de Morena, se ven felices. No están disfrutando del quehacer político, del único deporte que se puede practicar independientemente de las condiciones físicas o mentales (hay un chingo de locos en esto).

En fin compañeros. Solo una cosa les recomiendo. No cancelen la opción de disfrutar la vida, aun en la tragedia, incluso ante la muerte, se puede experimentar un poco de placer al gritarle a tu asesino: ¡Chingas a tu madre!

¡No se hagan bolas! ¡Perdieron!

Vaya lío en que se han metido AMLO y Morena con el tema de Félix Salgado Macedonio:

Pretenden hacer creer a algunos que sus comisiones de honor y encuestas son independientes. Para muchos es claro que se hace lo que AMLO quiera.

Si como dicen que ya revisaron a Félix y encontraron que es una blanca paloma. ¿Por qué reponer el proceso?

Da la impresión de que están hechos bolas, por su resistencia a reconocer que les aplicaron la Pacotaibiña 2, porque es dobladita.

Recordemos que AMLO jamás reconoce una derrota. Para él las derrotas son triunfos robados por la vía del fraude. O pretende hacerlas ver como triunfos. Nunca lo escucharemos decir perdí o me equivoqué.

En el caso de Salgado Macedonio se equivocó y la reculada que pretenden disimular, o al menos presentar como auto reculada, los tiene metidos en un brete.

El escenario más interesante es que se echen la volada de reponer el proceso y que les salga que de nuevo salió Salgado Macedonio. Sería elevar la apuesta y como espectáculo se pondría buenísima la elección en el estado del General Juan Álvarez, a quien merecidamente tenemos en la rotonda de los hombres ilustres, destino final de reposo de AMLO y Félix Salgado, a como van las cosas.

Ya veremos en qué paran las misas. Por lo pronto es interesante la condición incómoda en que Salgado Macedonio tiene a la 4T. Para que se den una idea, a Félix lo traen como hormiga entre las nalgas: si las aprietan les pica y si las aflojan se mete.

Por cierto, hoy nos volveremos a asomar al corazoncito de la Muchacha. Mañana les platicaré, en sano cotilleo.

saba@sabaconsultores.com

