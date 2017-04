La “posverdad” es una “completa invención”, según periodistas colombianos

Bogotá, 29 abr (EFE).- Los participantes del IX Encuentro Internacional de Periodismo coincidieron hoy en que el concepto de posverdad es “una invención” cuyo propósito es ocultar los problemas que la política y la comunicación tienen en la actualidad con respecto de la falta de credibilidad y el manejo de la información.

El Encuentro Internacional de Periodismo, cuya novena edición concluyó hoy, es organizado por la Universidad Externado de Colombia y la Cámara Colombiana del Libro (CCL) y está incluido en la oferta de actividades de la XXX Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

“Se ha creado un discurso del odio en el que los políticos atacan a los medios de comunicación afirmando que sus noticias son puras mentiras. Esto no solo pasa en Colombia, sino también en todo el mundo”, dijo la corresponsal de “Reporteros sin fronteras” en Colombia, Fabiola León.

Ese discurso del odio ha llevado a que los periodistas sean agredidos mientras realizan su trabajo y a que se pierda el respeto por su oficio debido a que se les califica de “mentirosos”, agregó la periodista colombiana.

Asimismo, León aseguró que esta idea del “periodista mentiroso” ha tomado fuerza gracias a las redes sociales, en las que los usuarios suelen bloquear las cuentas personales de los comunicadores y los perfiles oficiales de los medios porque “no les gusta lo que dicen”.

“Ahora lo fácil es bloquear lo que no me gusta en redes sociales. Ahí se genera una cultura donde deja de ser importante si lo que el otro dice es cierto o no, porque ahora todo se resume en lo que yo quiero creer. Eso no se debe a un fenómeno de posverdad sino a una sociedad trivializada”, señaló León.

Frente a este tema, los conferencistas coincidieron en que la labor de la gente debe estar orientada a la reflexión y a tratar de entender por qué el periodismo no tiene la credibilidad de antaño, en vez de darle continuidad a una “narrativa sin sentido”.

“El concepto de posverdad es una narrativa y un recurso retórico que persigue a un movimiento político y a un medio de comunicación para deslegitimar al otro. Eso va en contra de la libertad de expresión”, aseguró el exviceministro de Defensa de Colombia entre 2010 y 2011, Rafael Guarín.

En este sentido, analizó el caso del plebiscito acerca del acuerdo de paz colombiano del 2 de octubre de 2016.

Para Guarín, el fracaso del “sí” en las urnas no fue porque los miembros de su campaña hubieran mentido, sino por la falta de credibilidad de sus promotores.

Los promotores del acuerdo de paz no perdieron por las mentiras de la campaña del “no”, sino por el déficit de legitimidad de los acuerdos, de su sostenibilidad política y de sus ponentes.

Sobre el mismo tema, León aseguró que la derrota del “sí” en el plebiscito se debió a la “escasa información” que proporcionaron los medios de comunicación y a que manejaron “un lenguaje que no ayudó” a la comprensión del contenido de los acuerdos de paz pactados entre el Gobierno colombiano y las FARC.

Asimismo, señaló que la falta de rigurosidad periodística para analizar los contenidos, confrontar a las fuentes y corroborar lo que dicen ha conllevado a la perdida de credibilidad de los medios hoy en día. EFE