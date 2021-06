La prensa de Nicaragua ve “arremetida” de Ortega contra medios independientes

Managua, 4 jun (EFE).- Un directivo del influyente diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, dijo este viernes que existe una “arremetida” del Gobierno del sandinista Daniel Ortega contra los medios de comunicación independientes.

Hay una “arremetida contra todos los medios de comunicación independientes”, afirmó el secretario de la junta directiva de Editorial La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, tras acudir al Ministerio Público por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la opositora Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y por el que se ha citado a más de una veintena de comunicadores.

El directivo, que es primo de Chamorro, basó su afirmación en lo que ha dicho públicamente sobre ese caso el director de la emisora sandinista La Primerísima, William Grigsby, y voceros del Gobierno.

Grigsby, un ideólogo sandinista, ha dicho que “la revolución”, en alusión al Ejecutivo, “lo que está haciendo es desmantelando el aparato propagandístico y organizativo de Estados Unidos para torpedear las elecciones” del 7 de noviembre, en los que Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

En un artículo de opinión difundido por el Gobierno, la periodista Consuelo Sandoval dijo sobre ese caso que los sandinistas han propinado “una contundente derrota estratégica” a EE.UU., “al desmantelar su poderosa maquinaria propagandística operada como una mafia desde la intocable Fundación Violeta Barrios para desestabilizar a nuestro país”.

DENUNCIAN MANIOBRA POLÍTICA

El director del portal digital Artículo 66, Álvaro Navarro, otro de los citados, dijo que la Fiscalía lo que intenta es involucrar a los periodistas “como testigos para criminalizar” a Chamorro, quien es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre, y quien, por ese caso, se encuentra recluida en su vivienda y bajo una fuerte vigilancia policial.

“Por supuesto que es una maniobra política, que además nos quieren a nosotros inmiscuir, involucrar a los periodistas que estamos haciendo nuestro trabajo”, denunció.

Navarro sostuvo que desde que Ortega retornó al poder, en 2007, “los medios de comunicación hemos sufrido las embestidas y aún así no nos hemos callado y eso obviamente les preocupa”.

A su juicio, el Ejecutivo quiere sacar de circulación a “la prensa libre y a los periodistas independientes”, pero, dijo, no lo van a lograr.

“Que no se equivoquen, que los periodistas no nos arrodillamos, que este oficio está acorazado por la verdad y por la dignidad, que para poder arrodillarnos tendrán que morirse y volver a nacer”, añadió el director de Artículo 66, que animó a sus colegas a seguir haciendo su trabajo con valor, coraje y dignidad, porque “esta dictadura no nos va a poder silenciar”.

FISCALÍA SEGUIRÁ CITANDO

El Ministerio Público informó que seguirá citando a “aquellas personas vinculadas con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras”.

Cinco excolaboradores de esa ONG, que dirigió Chamorro, entre ellos la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado, son investigados por la Fiscalía.

Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, por lo que se “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”.

Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, y también al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado.EFE