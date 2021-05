La Preparatoria Nocturna de la UJED festejó a sus maestros en su día

El rector Rubén Solís Ríos resaltó la gran labor que los catedráticos universitarios han realizado durante la contingencia sanitaria.

La Preparatoria Nocturna de la Universidad Juárez del Estado de Durango, bajo la dirección del maestro Gerardo Cardosa Cháirez, organizó un convivio en el que con todas las medidas sanitarias correspondientes se festejó a sus catedráticos con motivo del Día del Maestro.

El rector de la máxima casa de estudios, Rubén Solís Ríos, externó ahí la felicitación a todos los maestros en su día, luego de ensalzar la gran labor que han venido haciendo en medio de la contingencia sanitaria, considerando que el cambio de las actividades presenciales a la manera virtual fue difícil, sin embargo, reconoció que los catedráticos universitarios han sabido cómo incorporarse a esa modalidad.

Por otro lado, comentó que próximamente se dará el regreso a las aulas, y seguramente será con más experiencia y con más herramientas virtuales que ayudarán a preparar de una manera más eficaz a los estudiantes universitarios.

“Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía”, dijo el director Gerardo Cardosa Cháirez al citar a John Ruskin en el inicio de su discurso, en el que también aseguró que “…en la Escuela Preparatoria Nocturna destacamos por la gran convicción y voluntad de los maestros, por la entrega día a día desde la mañana hasta la noche, de lunes a domingo y los 365 días del año, siendo ejemplo para la Escuela, para la Universidad y para la sociedad. Reciban de parte de todos sus compañeros universitarios las más sinceras felicitaciones”, dijo.

Cabe resaltar que en el evento estuvieron presentes el rector de la UJED, Rubén Solís Ríos; el director de la Prepa Nocturna, Gerardo Cardosa Cháirez; el director de Difusión Cultural de la UJED, Noel Hernández López; el secretario general del STEUJED, Francisco Olivas Quiroga y miembros de su comité ejecutivo, Norma Casas López y Guadalupe Martínez Nevárez, así como el decano de la Prepa Nocturna, Pedro Emilio Nava Lara, en representación de todos los catedráticos.