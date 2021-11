La prioridad es no dañar la economía de los duranguenses: Ricardo López

Importante escuchar a los presidentes municipales

No habrá nuevos impuestos: afirmó

La prioridad es no dañar la economía de los duranguenses, por lo que las leyes de ingresos de los 39 municipios no contemplarán nuevos impuestos, consideró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ricardo López Pescador.

“Lo que estamos buscando es no dañar la economía de los contribuyentes, no cargarle a los ciudadanos; no nuevos impuestos, solamente actualizaciones; ya que la pandemia a afectado a todas las familias duranguenses”, reiteró al asistir a la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Al analizar el segundo paquete de las propuestas de los ingresos que prevén recabar los ayuntamientos, el legislador calificó como importante que los alcaldes expliquen en lo particular cada una de sus iniciativas.

“Con este trabajo vamos a ver de dónde van obtener los recursos económicos o de donde van a recabar los recursos para poder prestar los servicios a los ciudadanos”, señaló ante los medios de comunicación.

En este sentido, destacó que el Congreso de Estado a través de la Comisión ha establecido dos criterios fundamentales, no establecer nuevos impuestos, solo algunas actualizaciones en los derechos, servicios y prestaciones que realizan los municipios.

López Pescador informó que el Poder Legislativo tiene hasta el 15 de diciembre para aprobar las leyes de ingresos de los 39 municipios y el paquete económico del gobierno de Estado.

De esta manera, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron con los alcaldes de San Juan del Río, San Bernardo, Santa Clara, Canelas, Guanaceví, Indé, San Pedro del Gallo, Súchil y Panuco de Coronado.

