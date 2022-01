La Reforma Eléctrica frenará un saqueo legalizado anual por $471 mil mdp: Sánchez Romero

Cámara de Diputados organiza Parlamento Abierto

El futuro de la soberanía energética de México está en juego: la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del saqueo neoliberal y plantea que el litio que se encuentra en nuestro territorio es propiedad de la nación, destacó la legisladora federal por Durango del Partido del Trabajo (PT), Celeste Sánchez Romero, al informar sobre el Parlamento Abierto que realiza la Cámara de Diputados.

Este lunes 17 de enero inició el Parlamento Abierto acerca de la reforma energética, discusión que durará un mes para la formulación de un dictamen que los legisladores esperan aprobar en este periodo de sesiones, detalló la legisladora tras explicar que la Junta de Coordinación Política acordó la realización de estos foros que se desarrollan en 3 modalidades: Diálogos de la JUCOPO, Mesas en Comisiones y Debates en el Canal del Congreso.

Sánchez Romero apuntó que la iniciativa del Ejecutivo federal propone modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y contempla nueve artículos transitorios para recuperar el control por parte del Estado del sistema eléctrico nacional, el que fue privatizado por la reforma constitucional energética de 2013 y la legislación secundaria del año siguiente.

La iniciativa de reforma constitucional busca revertir los efectos perniciosos de la reforma estructural eléctrica aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el año de 2013, misma que hoy ya no tiene sostenibilidad, aseveró Sánchez Romero ya que los privados no atienden la demanda nacional de energía de carácter social y popular, se concentran en los grandes negocios y empresas; y -advirtió- si se sigue incrementado la presencia de los generadores privados, se dejará en sus manos la determinación de las tarifas eléctricas y con la privatización de la industria eléctrica los sectores vulnerables no podrán pagar las tarifas comerciales, como existe actualmente en España con un aumento a las tarifas del 500%.

Alertó que los 43 millones de usuarios domésticos con el esquema actual tampoco podrán en el corto plazo pagar las tarifas eléctricas, la obligación legal para incorporar a la red el despacho de los privados que se incrementa continuamente producirá el colapso el sistema eléctrico nacional; la privatización de la industria eléctrica conducirá a la privatización del servicio eléctrico y a la desaparición de la CFE, y el diseño de la reforma de 2013 depende de las transferencias del sector público al privado: se han estado privatizando los beneficios y se han socializado las pérdidas.

Sánchez Romero explicó que la CFE informó a la Cámara de Diputados que de mantenerse el esquema vigente de contratos con los productores independientes de energía (PIE), el daño a la nación se calcula en más de 471 mil millones de pesos por subsidios, bajo despacho y tarifas crecientes.

La “CFE sufre una sangría”, sólo los subsidios a PIE ascienden a 249 mil 606 millones de pesos, y de este monto 56 mil 175 millones corresponden exclusivamente a la trasnacional Iberdrola por la operación del parque eólico La Venta, en Oaxaca. De este tamaño es el saqueo legalizado, alertó la legisladora. El monto total de esta sangría usufructuada por este grupo de empresas asciende hasta los 471 mil 200 millones de pesos, según ha revelado la propia paraestatal.

De acuerdo con la información dada a conocer por la CFE en el Parlamento Abierto, agregó, se calcula que con la reforma se acabarán los subsidios “a un grupúsculo de hampones y las tarifas podrían bajar 20 o 30 por ciento, que equivaldría a una disminución de 140 mil millones de pesos en beneficio del bolsillo del pueblo mexicano”.

Las actividades del Parlamento Abierto se realizan en la sede de San Lázaro de manera semipresencial los días 17, 19, 20, 24, 25, 27 y 31 de enero y el 2, 3, 8, 10 y 14 de febrero, con transmisiones abiertas y en vivo por el Canal del Congreso y en donde los ciudadanos pueden participar, hacer sus preguntas y externar opiniones.

