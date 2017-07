La Roja regresa a Chile entre pancartas de apoyo a Marcelo Díaz

Santiago de Chile, 4 jul (EFE).- La selección chilena llegó hoy hoy al aeropuerto de Santiago de Chile, donde fue recibida con pancartas de apoyo, especialmente dirigidas a Marcelo Díaz, tras la derrota en la final de la Copa Confederaciones frente a Alemania (0-1), marcada por un fallo grave del centrocampista.

“Vamos, gran aduana”, rezaba una pancarta adornada con el dorsal 21, el que habitualmente lleva el volante del Celta de Vigo español, que lloró desconsolado tras perder la Confederaciones.

En el minuto 21 de la final, Marcelo Díaz perdió un balón cuando era el último hombre de Chile, lo que provocó que Werner cediese el balón para Stindl, que marcó el gol que definió la final ante la salida desesperada de Bravo.

Díaz, desolado por el fallo que marcó el partido, quedó desolado y tras el encuentro envió una emotiva carta dirigida a los aficionados a través de sus redes sociales en la que mostraba sus sentimientos.

“Hace 14 años me tocó vivir la situación más dolorosa de mi vida familiar con el fallecimiento de mi querido hermano. Hoy, casi 14 años después, me tocó vivir la situación más dolorosa en el fútbol por un error garrafal que nos perjudicó en la obtención de la Copa Confederaciones. Siempre dije que el fútbol no me haría sufrir como aquella vez, pero estaba totalmente equivocado”, confesó Díaz en Instagram.

Sin embargo, no todos los miembros de la selección chilena recibieron el apoyo de sus hinchas: Ángelo Sagal fue increpado en el aeropuerto de Moscú por fallar una oportunidad clara en los últimos minutos para empatar el partido.

A la llegada a Santiago, también habló el portero y capitán de Chile, Claudio Bravo, que destacó que La Roja no está “conforme” tras no haber conseguido ganar la Confederaciones.

“No se dio, pero vamos a seguir luchando para ir a Rusia nuevamente. No estamos conformes ni satisfechos, nosotros queríamos traer la copa a Chile”, afirmó Bravo, que fue elegido mejor arquero del campeonato, a los periodistas.

El portero, que en la tanda frente a Portugal detuvo los tres penaltis que le dieron el acceso a Chile a la final, reivindicó su figura después de las críticas que recibió antes del comienzo de la Confederaciones.

“Se me cuestionó en muchas ocasiones. Que estaba callado, que no iba a la Copa, que viajaba a Barcelona, que estaba tan callado, pero las cosas se ponen en su lugar, por algo soy el capitán y debo velar por mi equipo. Jamás he tenido un problema con un colega, son ustedes los que buscan ese tipo de cosas”, espetó a los informadores. EFE