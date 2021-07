La salida de la flotilla hacia Cuba saldrá como pronto el miércoles

Miami, 16 jul (EFE).- La flotilla con un centenar de embarcaciones que se propone navegar hasta el límite marítimo con Cuba para hacer saber al pueblo de la isla que no están solos en sus protestas no zarpará el lunes próximo, como se había anunciado, sino “como pronto el miércoles”, aunque la fecha aún no está definida.

En un video colgado en la cuenta de Instagram de Osdany Veloz, uno de los organizadores, este grupo de jóvenes que “busca otra vía más para hacer escuchar” al mundo el reclamo de los cubanos de la isla informó, tras reunirse con representantes de la Guardia Costera, que “no están dadas las condiciones” para zarpar el lunes como tenían previsto.

Como pronto será el miércoles, agregaron.

Los integrantes del grupo dijeron que quieren “hacer las cosas bien” y no una “misión suicida” y para lograrlo se necesita un proceso “complejo”.

Agradecieron a los guardacostas sus recomendaciones y precisaron que no les dijeron que no pueden navegar, sino que deben hacerlo de una manera segura.

Entre otras cosas, los barcos deben tener una cierta envergadura y estar equipados para emergencias, aunque en cualquier caso la Guardia Costera estará cerca de la flotilla si llega a hacerse a la mar.

Uno de los temas abordados fue la prohibición de llevar armas y alcohol. “Esto no va a ser una fiesta”, dijeron.

Esta mañana habían dicho que el lunes los barcos de la flotilla se iban a reunir en un punto de Government Cut, el canal principal de salida al mar desde la Bahía de Vizcaya, para zarpar con el objetivo de llegar hasta unas 15 millas de Cuba.

“Todos los capitanes están de acuerdo, si no tenemos más de 100 botes, no salimos”, dijo Veloz.

El plan original era hacer una parada en Marathon, uno de los cayos de Florida, y desde allí navegar por aguas internacionales hasta llegar a 15 millas de la isla, desde donde iban a lanzar bengalas desde los barcos después de la puesta de sol.

Las autoridades estadounidenses han advertido en los últimos días en contra de organizar flotillas a Cuba, pero desde el estallido social que se produjo el 11 de julio en la isla grupos de cubanos de Miami han estado preparándose para una de esas travesías..

Los mismo cubanos han indicado que algunos incluso se han hecho a la mar en botes con artículos de primera necesidad.

Este jueves la Guardia Costera publicó un “Aviso de navegación” en el que advierte que “es ilegal para los navegantes partir con la intención de viajar a Cuba para cualquier propósito sin un permiso”.

La Guardia Costera y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) han advertido del peligro de estas travesías por las condiciones meteorológicas cambiantes y recordado que es ilegal tanto llevar ayuda como recoger a personas que intentan llegar a Estados Unidos.

Según la Guardia Costera, aunque solo 90 millas (unos 145 kilómetros) separan a Cuba de los Cayos de Florida, la travesía puede llegar a alargarse hasta las 120 millas (unos 193 kilómetros) si las condiciones meteorológicas son adversas.

“Permítanme ser claro: si te lanzas al mar, no vendrás a Estados Unidos”, dijo esta semana el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, un inmigrante cubano que huyó de la isla con su familia en la década de los sesenta.

Incluso Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia y un experto en la organización de flotillas, ha advertido de los peligros de viajar de forma irresponsable, no solo por las condiciones del tiempo, sino por los problemas legales que acarrean esas iniciativas. EFE