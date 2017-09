La secuela de “Kingsman” y “The LEGO Ninjago Movie”, nuevos retos para “It”

Los Ángeles (EE.UU.), 21 sep (EFE).- “Kingsman: The Golden Circle” y “The LEGO Ninjago Movie” son los principales estrenos de la cartelera estadounidense para este fin de semana, donde tratarán de arrebatar el número uno a la cinta de terror “It”.

En la secuela de “Kingsman”, el director británico Matthew Vaughn vuelve a combinar lo mejor de los filmes de espionaje de la vieja escuela con toques de ciencia ficción y humor, esta vez con una historia en la que los agentes se enfrentan a nuevos desafíos después de que sus cuarteles generales fuesen destruidos.

Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth, Halle Berry, Jeff Bridges, Channing Tatum y Pedro Pascal forman el reparto.

Por su parte, “The LEGO Ninjago Movie” cuenta cómo seis adolescentes unen sus fuerzas para proteger su hogar de los monstruos y villanos que amenazan la ciudad, todo ello mientras mantienen una doble vida, ya que esa tarea la emprenden de noche mientras, de día, viven sin llamar la atención.

Jackie Chan, Andrea Riseborough, Steve Carell y Elisabeth Shue prestan sus voces en la versión original.

Las otras alternativas en la cartelera son “Battle of the Sexes” y “Victoria and Abdul”.

“Battle of the Sexes”, de Jonathan Dayton y Valerie Faris, ofrece el contexto del mítico partido de tenis de 1973 donde se enfrentaron la por entonces número uno del mundo, Billie Jean King, y el excampeón Bobby Riggs, papeles interpretados, respectivamente, por Emma Stone y Steve Carell.

Además, en “Victoria and Abdul”, Judi Dench interpreta a la reina Victoria en este drama histórico de Stephen Frears sobre la amistad que mantuvo la monarca con el joven indio Abdul Karim “El Munshi”, al que conoció en la celebración de sus 50 años de reinado. EFE