La tenista nipona Naomi Osaka es nombrada embajadora de la marca Nissan Motor

Tokio, 13 sep (EFE).- La tenista nipona Naomi Osaka fue nombrada hoy embajadora de Nissan Motor en un acto celebrado en la sede de la firma en Yokohama, una de las primeras apariciones en su país natal de la última ganadora del Abierto de Estados Unidos.

“Esta semana ha sido un sueño hecho realidad”, dijo la deportista durante el evento, en el que se mostró “muy honrada de representar a Japón y Nissan en el escenario mundial”, según un comunicado difundido por el fabricante automovilístico.

La actual número 7 del mundo explicó que le atrajo asociarse con Nissan por “su fuerte ADN japonés y su espíritu competitivo global”.

“La marca siempre desafía las expectativas y espero llevar su visión para entusiasmar a nuevos públicos en todo el mundo”, añadió.

Nacida de madre nipona y padre haitiano-estadounidense, Osaka se mudó con tres años al país norteamericano, pero compite por Japón.

El pasado 8 de septiembre la deportista de 20 años hizo historia al convertirse en el primer tenista japonés (varón o mujer) que gana un Grand Slam individual, tras derrotar por 6-2 y 6-4 a la estadounidense Serena Williams en la final del Abierto de EE.UU.

El vicepresidente de Nissan Motor, Asako Hoshino, destacó durante el acto las “agallas y elegancia” de la tenista, que “no tiene miedo de enfrentarse a los mejores jugadores de tenis de nuestro tiempo y ganar”, el mismo “espíritu de rendimiento” de la firma.

El nombramiento de Osaka fue desvelado pocas horas después de su llegada al aeropuerto tokiota de Haneda, donde fue recibida por decenas de aficionados, informó la agencia local de noticias Kyodo.

La tenista ofreció una rueda de prensa ante un centenar de periodistas antes del evento en Yokohama, en la que agradeció el apoyo recibido y habló de sus sentimientos tras ganar a Williams, su ídolo de la infancia, en un partido marcado por la polémica ante la actuación de la estadounidense, que enturbió su victoria.

“Me sentí muy feliz y sé que he logrado mucho. No creo que haya pensado siquiera en sentirme triste porque he tenido una experiencia que nunca había logrado”, ganar una final como esa, explicó.

El próximo destino de Osaka es participar en el torneo Toray Pan Pacific que se disputará en Tokio del 17 al 23 de septiembre. EFE