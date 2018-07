La UE advierte del “riesgo de una escalada mayor” del proteccionismo

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, advirtió hoy de la “ralentización” del crecimiento por el proteccionismo y el riesgo de una escalada mayor, aunque reiteró su disposición al “diálogo” con Estados Unidos y la oferta de una reforma de la OMC.

En un encuentro con medios en el transcurso de la cumbre de ministros de Finanzas del G20 en Buenos Aires, Moscovici enfatizó que lo “lógico” sería que la Unión Europea (UE) y EE.UU. actuasen como “aliados”.

Y recordó que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la comisaria de Comercio, Cecilia Mastrom, viajarán a Washington la próxima semana para reunirse con Donald Trump.

Aunque según las previsiones del Ejecutivo europeo el impacto de los aranceles ya impuestos ha sido “muy limitado” y las perspectivas se mantienen “sólidas”, Moscovici expuso que las “grandes tensiones” existentes y la “amenaza de una escalada” mayor suponen una “ralentización” del crecimiento económico.

“El proteccionismo no es bueno para nadie” y “las guerras comerciales no son buenas para nadie, no crean ganadores, solo daños”, enfatizó el exministro francés, que señaló que sus consecuencias “podrían ser incluso peores” para Estados Unidos, como ya aseguró el FMI.

En ese escenario, el comisario cree que la UE “debe permanecer con la mente fría”, y opinó que la solución no saldrá ni de “acciones unilaterales” ni de “arreglos bilaterales”, por lo que propuso “profundizar” el sistema multilateral, “lo que significa modernizar la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Sin embargo, defendió que esa reforma no puede ser para “debilitar” el organismo, como “algunos pueden querer”, sino para “fortalecer y simplificar”.

Además, aseguró que la UE no es la autora de “los principales desequilibrios comerciales”, como la “sobrecapacidad” (de la que en anteriores ocasiones se ha señalado a China, en sectores como el acero), por lo que opinó que apuntar a la Unión es “inapropiado”.

No obstante, la UE “naturalmente responderá” a todas las acciones proteccionistas que decida el Gobierno de EE.UU., algo para lo que ya está “preparada”.

Moscovici también subrayó la unión de los países miembro de la UE: “Es imposible tratar de dividirnos, así que ni lo intenten”.

De la conferencia del G20, el comisario espera una “hoja de ruta clara” en cuanto a cooperación para el crecimiento económico y en el comercio, los dos pilares, según afirmó, junto a la fiscalidad de la economía digital, un asunto sobre el que llamó a mantener el foco, y a “priorizar una solución global tan pronto como sea posible”.

Moscovici confía en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) haya aportado una solución al respecto “como tarde” en 2020, y para el próximo año que se hayan producido avances.

Este asunto, declaró Moscovici, permitirá que las grandes compañías tecnológicas paguen “una parte justa” de impuestos, porque “se habla de justicia, esa es la palabra más importante”.

Pese a ello, el comisario admitió que es “realista” y que “debe ser encontrada una postura común” en la UE. EFE