La última edición del Rock in Rio congregó en Lisboa a 278.000 personas

Lisboa, 4 jul (EFE).- La última edición del Rock in Rio Lisboa, que finalizó el pasado sábado, congregó en la capital lusa a 278.000 personas a lo largo de los cuatro días del festival, informaron hoy los organizadores.

Por el recinto del Parque Bela Vista, que volvió a acoger el evento, pasaron 278.000 personas para asistir a los más de 260 espectáculos, que se desarrollaron -muchos de ellos simultáneamente en diferentes espacios- durante 57 horas de música y entretenimiento, según un comunicado.

Las actuaciones principales se retransmitieron a través de varios canales de televisión portugueses y de la web de esta octava edición del festival, que siguieron alrededor de 5,8 millones de espectadores en Portugal.

“El balance de esta edición no podría ser más positivo (…) Estamos muy orgullosos con la calidad del evento que entregamos al público y no hay dudas sobre el poder de compromiso y la fuerza de comunicación del Rock in Rio”, señaló la vicepresidenta ejecutiva del evento, Roberta Medina.

El Rock in Rio arrancó el 23 de junio con los conciertos de Muse, Bastille, Haim y Diogo Piçarra y continuó el día 24 con las actuaciones de Bruno Mars, Demi Lovato y Anitta.

El certamen se retomó el día 29, cuando se subieron al escenario The Killers, Chemical Brothers, James y los portugueses Xutos e Pontapés, y cerró la noche del 30 de junio con los espectáculos de Katy Perry, Jessie J e Ivete Sangalo.

El festival se celebra cada dos años en Lisboa, que ya se ha convertido en la sede que más veces ha acogido la cita, un total de ocho, por encima de las siete de Río de Janeiro. EFE