La vida de los niños nos lleva a contemplar a dios

Este 30 de abril, felicitamos a todos los niños y niñas del mundo y, en especial a los de nuestra Arquidiócesis de Durango. Queremos resaltar la importancia de los niños en la vida de la Iglesia ya que con su existencia nos impulsan a valorar el don de la vida desde la concepción, a crear espacios de crecimiento integral y a motivar acompañando en la formación de nuestros líderes que desde el presente ya gozan de palabra.

Todos los niños son muy importantes y necesitan ser protegidos en donde el valor de la familia es fundamental. Hoy más que nunca avivemos las palabras de Jesús que nos dijo: El que recibe a este niño en mi Nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a Aquel que me envió” (Lc 9, 46-50).

Por lo tanto, favorecer el encuentro nos integra como Iglesia en la construcción de un mundo mejor, en una civilización del amor. La vida de los niños nos lleva a contemplar el rostro bondadoso de nuestro Padre celestial ya que la esencia de un niño nos implica trascendencia.

Bien lo ha hecho referencia Jesús: “Les aseguro que si no se hacen como niños, no entrarán en el Reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño será el más grande en el Reino de los cielos” (Mt 18, 1-4). Así que, en este día de celebración, respetemos, valoremos, formemos, amemos y llevemos a Dios a todos los infantes, para que también ellos descubran el gran amor que él nos demuestra día con día.