La visita de Claudia Sheinbaum a Durango… debera alinear al morenismo.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

No es ningún secreto que los demonios andan sueltos en Morena, de cara a la designación de candidaturas para el 2024, en especial, la que corresponde al Senado, en donde habría varias aspirantes, algunas de las cuales, no garantizan la unidad del partido, pero otras sí, de ahí que resulte imprescindible que Claudia Sheinbaum en su próxima visita a Durango, la cual está programada para el próximo 13 de octubre, venga a poner orden antes de que las cosas se salgan de control, tal y como ocurrió en 2019 y en el 2022, en donde dicho partido político, lo perdió prácticamente todo, principalmente por las guerras intestinas que se libraron y que terminaron por afectar a todos los involucrados, es decir, tanto a quienes fueron aspirantes, como a quienes no alcanzaron a llegar.

Lo qué pasa en Durango con actitudes asumidas por Marina Vitela que busca un castigo ejemplar en contra de Danielo Hernández y Cinthya Hernández, por el simple hecho de haber levantado la voz en contra de su aspiración política, es absolutamente contrastante al mensaje que ha envidado Sheinbaum Pardo de decirle a todo el morenismo que se una en torno a su proyecto, misma política que debería practicar aquí la ex aspirante a la gubernatura y por el contrario, está reuniendo a muchas corrientes en su contra, lo que en un proceso electoral en puerta, sería sumamente peligroso y de lo que ya debería tener experiencia.

La visita de Claudia Sheinbaum será en Gómez Palacio y cualquiera pudiera pensar que ello le podría beneficiar a Marina Vitela, sin embargo, basta recordar episodios donde hasta el mismo Mario Delgado salió de esa zona limítrofe abordó de vehículos bombardeados de huevos, en aquel entonces, fue el ex morenista Omar Castañeda quien aplicó esa estrategia, tratando de descarrilar el proyecto de la entonces alcaldesa de Gómez Palacio, sin embargo, manifestaciones orgánicas en su contra, también podrían replicarse tratando de mandarle un mensaje de que no cuenta con la venia morenista a la inminente candidata presidencial, lo que exhibiría la falta de aceptación de Vitela Rodríguez, por lo que quizá, no sea tan buena idea que dicha gira sea en su tierra, en donde tiene tantos enemigos declarados.

Es urgente que la propia Sheinbaum Pardo ponga orden antes de que las cosas se salgan de control, pues si la Comisión de Honor y Justicia de Morena llega a sancionar o inhabilitar a Danielo Hernández o Cinthya Hernández, lo único que provocaría será una desestabilización a unas semanas de que arranque el proceso electoral local, abriendo Marina Vitela un frente innecesario para una ala importante del morenismo en Durango y que podría costarle muy caro para los comicios del 2024, pues podría encontrarse con el fenómeno de que si la imponen, un buen número de morenistas podrían terminar haciendo una campaña de brazos caídos, con altos costos electorales para ese partido aquí en Durango.

Al tiempo…

