Laboran en calle hasta 15 niños a la semana

Diariamente el personal de inspección del DIF Municipal realiza recorridos de supervisión en los diferentes cruceros de la ciudad con la finalidad de detectar a menores de edad laborando en la calle, registrando a la semana un promedio de entre 12 y 15 niños realizando alguna actividad económica en la vía pública.

Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta del DIF Municipal Ana Beatriz González Carranza quien explicó que en la mayoría de los casos los menores son encontrados acompañados de sus padres y en muy pocas ocasiones solos, aunque realmente no se encuentran trabajando por su cuenta sino por órdenes de sus padres, quienes los esperan cuadras más adelante.

Indicó que la mayoría de las ocasiones los padres justifican su actuar argumentando que no tienen un lugar dónde dejar a sus vástagos y por eso los llevan consigo; “aunque no los hagan trabajar la calle no es lugar para un niño, pues se les expone a contraer alguna enfermedad con el descenso de la temperatura, pues incluso hay días en que llueve o hace mucho viento”, puntualizó.

La funcionaria mencionó que la prioridad para el DIF Municipal no es el retiro de los niños de sus familias, por lo cual se emite un apercibimiento que cumple la función de encaminar a los padres a buscar una fuente de trabajo permanente para que no tengan que explotar a los niños ni exponerlos a situación de calle, además de que se les exhorta a llevarlos diariamente a la escuela.

Agregó que en ese sentido el Ayuntamiento ofrece diversos programas como Promesa, por el cual los menores que son retirados de calle reciben un apoyo económico para continuar con sus estudios, además de que se les proporciona talleres para que una vez concluida su etapa escolar puedan autoemplearse, beneficiando en la actualidad a 120 menores.

González Carranza ahondó en que del mismo modo se trabaja con los papás por medio de la Escuela para Padres, a través de la cual se les proporciona talleres para conocer más sobre la paternidad, además que se les vincula a empleo; “entendemos que la situación económica actual es complicada, pero eso no justifica que un menor sea explotado laboralmente”, finalizó.