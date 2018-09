Laboristas y “tories” críticos piden a May que replantee su plan del “brexit”

Londres, 20 sep (EFE).- Diputados de la oposición laborista y miembros del Partido Conservador críticos con la primera ministra británica, la “tory” Theresa May, pidieron hoy a la jefa de Gobierno que replantee su plan para el “brexit”, que ha sido recibido con frialdad por el resto de líderes europeos.

El diputado conservador Jacob Rees-Mogg, uno de los líderes de la facción más euroescéptica de los “tories”, afirmó en una entrevista con la BBC que es el momento para que May admita que su proyecto “no va a funcionar”.

Rees-Mogg, presidente del grupo de pensamiento “probrexit” European Research Group (ERG), dijo que en el Reino Unido se esperaba que la Unión Europea “aflojara” sus posiciones respecto al “brexit” en la cumbre informal que hoy se ha cerrado en Salzburgo (Austria).

“Eso no ha ocurrido. Al contrario, se ha hecho más firme. Creo que ahora mismo Chequers (el nombre con el que se conoce el plan de May para el “brexit”) no tiene ningún partidario. Creo que ni siquiera el gato de Downing Street debe apoyar ya el plan de Chequers”, dijo el influyente político conservador.

El portavoz de la oposición laborista para el “brexit”, Keir Starmer, sostuvo por su parte que “ha estado claro durante semanas que la propuesta de Chequers no es el proyecto amplio que necesitamos para proteger los empleos, la economía y evitar una frontera dura en Irlanda del Norte”.

“Tan solo quedan unas pocas semanas antes de que el acuerdo deba quedar firmado y la primera ministra no puede seguir ignorando esa realidad. Tiene que retirar de forma urgente sus líneas rojas y poner sobre la mesa un plan creíble para el ‘brexit'”, agregó el portavoz laborista.

En julio, May divulgó un plan que propone crear una zona de libre comercio para mercancías entre ambos lados del Canal de la Mancha y prevé que el Reino Unido mantenga un “libro de normas común” con la UE.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, le ha pedido sin embargo que presente una solución “sólida, operativa y legalmente vinculante” para la cuestión del futuro estatus entre la frontera de la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte.

En la rueda de prensa posterior a la cumbre informal, May aseguró que planteará “en poco tiempo” una nueva propuesta sobre la frontera irlandesa.

La jornada estuvo asimismo marcada por la afirmación del primer ministro de Malta, Joseph Muscat, de que entre los socios de la UE hay un apoyo “casi unánime” para que el Reino Unido celebre un segundo referéndum sobre el “brexit”.

A ese respecto, Rees-Mogg recalcó que el Gobierno británico tiene el “mandato” de ejecutar la salida de la UE, tanto por el resultado de la consulta de 2016 -el “brexit” ganó con el 51,9 % de los votos- como por las elecciones generales de 2017, en las que “los dos grandes partidos (conservadores y laboristas) defendieron la salida”.

“Es algo clásico de la Unión Europea. Votas, votas y votas, y la única ocasión que cuenta es cuando sale lo que la Unión Europea quiere. Eso no es democracia de verdad”, sostuvo el diputado “tory”. EFE