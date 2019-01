Laia Sanz está a un paso de entrar dentro de los quince primeros del Dakar

San Juan de Marcona, 13 ene (EFE).- La motociclista española Laia Sanz (KTM) está a un paso de entrar dentro de los quince primeros de la clasificación general del Dakar, tras terminar hoy en decimoquinta posición la sexta etapa de la carrera, el mejor resultado de la catalana en esta edición del rally.



Sanz continúa así mejorando y escalando posiciones en el Dakar después de un comienzo discreto a causa de la inactividad con la que llegó a la carrera por una infección que la mantuvo alejada de la moto durante los meses anteriores.



La catalana, que es la mujer que más alto ha llegado en el rally en la categoría de motos con la novena posición de 2015, confesó que cada día se encuentra mejor.



“Estoy muy contenta por cómo estoy yendo, pero sobre el resultado final del rally no me planteo nada. Me gustaría quedar en el ‘top 15’, pero quedan cuatro días que serán complicados y no quiero pensar mucho en ello”, comentó.



Sanz tuvo su mejor actuación en lo que va de Dakar en la etapa más larga de la carrera, con una distancia de 838 kilómetros entre Arequipa y San Juan de Marcona, en Perú, de los que 336 eran cronometrados.



“He empezado muy bien en la primera parte de la especial, en la arena, y he ido cogiendo a los que salían por delante”, relató Sanz.



“En la segunda parte de la etapa no tenía nadie cerca a quien alcanzar y he bajado un poco el ritmo inconscientemente, también porque no me gustaba mucho el tipo de terreno, muy roto porque era parte de la ruta que hicimos en la tercera etapa. Seguro que ahí he perdido un poco de tiempo”, añadió.



Sanz tratará de acometer su asalto al ‘top 15’ del Dakar en la séptima jornada, un bucle con punto de inicio y de final en San Juan de Marcona y con 323 kilómetros cronometrados sobre las dunas por las que ya pasaron también en la tercera etapa. EFE

