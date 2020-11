Lamentable que cuerpos de seguridad repriman a empresarios en lugar de dialogar: Coparmex

En plena crisis de salud por el COVID 19, es lamentable que los cuerpos de seguridad opten por disolver una manifestación pacífica recurriendo a la violencia. Los empresarios que operan gimnasios demandaban un diálogo respecto a las medidas tomadas por la autoridad municipal por la entrada en vigor del semáforo rojo, y lo que obtuvieron fue una acción de represión.

El presidente de Coparmex Durango, Óscar Eduardo Moreno Littleton, expresó que este organismo se ha pronunciado por la aplicación de mano dura y piso parejo en la adopción de medidas para contrarrestar la movilidad social por el COVID contra quienes operan desde actividades económicas informales, pero no se refería a ese tipo de acciones violentas que policías estatales y municipales aplicaron a los dueños de gimnasios de esta ciudad.

Destacó que existe malestar entre los afiliados a este Sindicato Patronal, por la conducta parcial y selectiva con la que se esta conduciendo en la aplicación de medidas restrictivas a la actividad económica en Durango, puesto que se está actuando con rigor e incluso con excesos como los cometidos este miércoles con los inconformes que se manifestaron en la Unidad Administrativa Municipal, contra empresas legalmente establecidas, en tanto que se hacen de la vista gorda con quienes operan de manera informal y clandestina.

Óscar Moreno demandó de las autoridades diálogo con el sector económico formal en lugar de represión, al mismo tiempo que se pronunció por que se realice una investigación a fondo y se deslinde responsabilidades por la agresión a los dueños de gimnasios cometida por parte de elementos de las policías municipal y estatal. Los responsables de las corporaciones tienen que dar una explicación pública de los hechos y asumir las consecuencias de sus actos.

Precisó que los empresarios han demostrado con creces su compromiso de mantener las fuentes de empleo y los negocios aún en condiciones adversas a causa de la pandemia; y también su convicción de acatar las medidas sanitarias a fin de preservar la salud pública y apoyar a la comunidad médica que literalmente se está jugando la vida en todo momento. Señala que los procedimientos y protocolos son realizados por los formales, pero las fiestas, las aglomeraciones en tianguis y puestos callejeros continuaron, llevándonos a esta situación de NO médicos NO camas NO oxígeno, pero parar la movilidad no servirá más que para estrangular la economía, sino no hay piso parejo y el problema de salud no se resolverá.

Desde el Centro Empresarial de Durango, rechazamos totalmente el abuso de la fuerza policial para desalojar las oficinas administrativas del municipio, dando revés a los derechos humanos consagrados en la Constitución de la libre manifestación de ideas y la libre reunión según los art 6 y 9 respectivamente. La autoridad municipal y estatal se tienen que conducir con justicia, respeto y diálogo al momento de aplicar las disposiciones, pues de esta situación se tiene que salir adelante velando por el bien común de los duranguenses, cada quien asumiendo la parte que le toca, pero en un marco de diálogo y consenso, no de represión, imposición y trato preferencial a la informalidad.

