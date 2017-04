Lamentable que no se reconozcan feminicidios en la entidad: Activista

Selene Name, presidenta de la Asociación Nosotras, Nosotros Durango, y activista por los derechos de la comunidad LGTB, señaló que es lamentable que no se quieran reconocer los casos de feminicidios en la entidad, “tenemos una clara muestra con la chica de 18 años que fue privada de su libertad, encajuelada e incinerada, totalmente una saña contra una mujer, estamos hablando que tiene todas las características de un feminicidio”, sumado a que se presentan violaciones que no son registradas.

Dijo que en Torreón se registraron 53 violaciones en 6 meses, en La Laguna 11 y en Lerdo 4, estos hechos no se están documentando, por lo que determinó que es necesario aceptar que hay violencia en Durango para trabajar en ello.

“La Asociación Sí Hay Mujeres en Durango nos dice que cada tercer día hay una violación, pero que precisamente el 90 por ciento no se documenta, porque no se quiere denunciar, estamos hablando de que en Durango hay mucha violencia contra la mujer”, detalló la activista.

Mencionó que es necesario activar la alerta de violencia de género, porque hay focos rojos, por lo que pide que las autoridades lo reconozcan.

Mientras que entre la sociedad hay que unirse como mujeres destacó que hay varias organizaciones en el estado que se coordinan con otras nacionales que laboran en pro del sector femenino, por lo que harán presión con las autoridades para que se apliquen en resolver los casos.

En cuanto a las alternativas que se tienen, como asociación estarán promoviendo el autocuidado, el evitar salir solas a altas horas de la noche en la calle, o lugares deshabitados y cuidar si se acude a un bar las bebidas, para que no le vayan a poner algún tipo de narcótico.

“Como mujeres nos corresponde unirnos, organizarnos y alzar la voz”, por lo que invitó a toda la ciudadanía a la marcha “Vivas nos Queremos” para el próximo 23 de abril, plataforma que puede ser usada contra la violencia machista que existe en Durango.