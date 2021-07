Lamentan que INE no informara sobre consulta popular

Asegura el simpatizante de Morena, Carlos Medina, que hasta el momento el Instituto Nacional Electoral no ha dado un acompañamiento informativo para que se lleve a cabo la consulta popular del domingo en forma participativa, pues dice que la gente está ajena al proceso porque no hay la información, aunque también responsabilizó de esta situación a los militantes de este partido y del PT, porque no han apoyado esta difusión.

“Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el INE, al igual que el Trife, al igual que los tribunales electorales no son confiables, eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, la verdad es cierto que no ha habido el acompañamiento informativo por parte del INE para que se lleve a cabo esta consulta en una forma muy participativa, porque la gente está ajena a este proceso porque no hay la información necesaria”, dijo Medina, al manifestar que lamentablemente muchos actores que deberían haber saldo con tiempo a informar sobre este proceso democrático no lo han hecho.

Dijo que se refiere a actores de Morena, que no han apoyado esta labor porque “andan de vulgares y ambiciosos en otros temas muy diferentes a lo que realmente nos interesa en México”, agregó, para considerar lamentable que el INE no haya hecho lo que debería para informarle a la gente de qué se trata, e incluso dijo que engañan al decir que es una consulta de AMLO, pues aseguró que es un ejercicio de los ciudadanos.

Manifestó que aunque el presidente de la República propuso esta consulta, esta petición es de millones de mexicanos, además de que hay otro engaño que atribuyó a la “mafia política”, al decir que es solamente para enjuiciar a posibles 5 ex presidentes de la República, pues manifestó que la pregunta habla de la vinculación de varios actores, de todos, desde gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y funcionarios gubernamentales, “es para enjuiciar a cualquier actor político que se haya servido de las arcas del presupuesto a su beneficio”, aseveró Medina Alemán.

También consideró que la cantidad de mesas receptoras que se instalarán en la entidad no será suficiente, pues representan el 40 por ciento de las casillas que se tienen durante los procesos electorales normales, lo cual ocasionará una baja participación ciudadana, además de insistir en que muchos actores políticos de Morena y del PT no han salido a difundir esta consulta.