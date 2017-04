Lanzan convocatoria para la Copa Telmex 2017

La Asociación de Fútbol del Estado de Durango convoca a todas las ligas, instituciones y equipos que deseen participar en el torneo estatal de la Copa Telmex 2017.

La categoría varonil es para los nacidos entre 1992y 1999, femenil para las 2003 y juvenil para las nacidos en el periodo 1999 al 2002.

Las bases para participar son las siguientes; inscribirse a partir de la presente convocatoria; jugadores nacidos de conformidad a la convocatoria nacional. Registrar un máximo de 30 jugadores, donde al final sólo participará 18.

El cierre de inscripciones es de acuerdo a la convocatoria nacional. Inició en el mes de mayo del 2017. Los documentos que se solicitan son identificación oficial, certificado médico, fotografía tamaño infantil reciente.

Así como la credencial vigente de la afiliación a la asociación estatal que es una credencial color verde, requisito que es obligatorio desde la etapa estatal. Así como el permiso del padre o tutor en caso de ser menor de edad.

Para el entrenador se le pide la credencial de afiliación vigente. Cabe señalar que arbitraje será cubierto por los equipos participantes.

Es importante recalcar que no podrán participar los jugadores que se encuentren recalificados o registrados como activos en algún club profesional , ya sea de Tercera, Segunda, Asenso MX, incluyendo los torneos Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20 de los 20 Clubes profesionales.

El costo de inscripción etapa masiva 200 pesos. El torneo de carácter clasificatorio califican a la etapa estatal 16, 8 y 8, en las categorías varonil libre, femenil y juvenil respectivamente, el equipo campeón asistirá a la fase nacional.

Los puntos no previstos serán resueltos por el Comité Organizador y sus fallos serán inapelables. La convocatoria la firma Jesús Vargas Domínguez.