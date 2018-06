Las Chivas de Guadalajara no están en venta, asegura la directiva

Guadalajara (México), 12 jun (EFE).- El CEO del grupo Omnilife, José Luis Higuera, afirmó este martes que las Chivas de Guadalajara no están en venta sino en un proceso de crear un consejo para involucrar más en las decisiones a externos y a los hijos del dueño, Jorge Vergara.

“El equipo no está a la venta, no se nos ha acercado nadie. Hay un plan claro desde que llegué, de cómo llevar esta separación financiera, de solidez. No sé de dónde salen esos rumores”, aseguró.

El directivo reveló que Vergara se encuentra en Estados Unidos para atender cuestiones personales, una decisión que tomó en abril, por lo que delegó sus responsabilidades a sus hijos más grandes y negó que el equipo tenga adeudos con el fisco pues se trata de una empresa “auditada, seria y solvente”.

Higueras minimizó la molestia de la afición tras la salida del entrenador argentino Matías Almeyda y de jugadores clave, pues ha ocurrido en otras ocasiones y les pidió “dar vuelta a la página”, pues nadie está por encima de la institución.

Almeyda terminó el lunes su relación con las Chivas luego de una crisis que comenzó cuando dejaron ir al portero Rodolfo Cota, al defensa Oswaldo Alanís y al centrocampista Rodolfo Pizarro y aumentó cuando a espaldas del entrenador, la oficina cambió la fecha de inicio de la pretemporada.

Este miércoles Chivas iniciará su pretemporada en el bosque de Mazamitla, cerca de Guadalajara, en lugar de Acapulco, como había sido anunciado hace unas semanas.

El equipo anunció hoy la llegada del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, que recibirá a un grupo enojado por la salida de Almeyda a quien seguían y apoyaban, por lo que el nuevo entrenador deberá crear las condiciones para propiciar un buen ambiente y a partir de eso preparar el torneo Apertura 2018.

Además del campeonato de liga, el Guadalajara tiene un gran reto en la segunda parte de este año: su participación en el Mundial de clubes en diciembre en los Emiratos Árabes Unidos. EFE