Las Chivas seguirán con un estilo ofensivo, dice delantero Jesús Godínez

Guadalajara (México), 7 ago (EFE).- El delantero de las Chivas de Guadalajara Jesús Godínez afirmó hoy que el equipo seguirá apostando por el juego ofensivo para lograr su primera victoria en el Apertura 2018 del fútbol mexicano, en el que suman dos derrotas y un empate.

El mexicano aseguró que pese a los tropiezos, el plantel ha mostrado “un buen funcionamiento” y ha tenido buenas llegadas en especial durante el partido del domingo contra el Toluca, que se saldó con igualdad a dos goles.

“Los resultados no nos han acompañado, pero el funcionamiento ha sido adecuado. Creo que si seguimos trabajando de esa manera va a llegar el resultado que estamos esperando”, dijo en conferencia de prensa.

Godínez, quien debutó en el torneo Clausura 2017, dijo que el plantel se está acoplando al nuevo entrenador, el paraguayo José Saturnino Cardozo, con un estilo de juego más “agresivo” que el que desplegaba el argentino Matías Almeyda.

“Estamos siendo más agresivos, estamos buscando mucho la portería como se dio en el partido pasado, tuvimos muchas oportunidades de gol y eso creo que es bueno porque se está generando (llegadas), que es lo importante”, expresó.

El ofensivo afirmó que es una motivación tener como entrenador “al mejor delantero que ha tenido el fútbol mexicano” quien lo ha apoyado y dado consejos, pero negó sentir presión por tener que parecerse al exjugador del Toluca.

“Responsabilidad como tal no la siento, me da más confianza el arropo que me da, ojalá tengamos la misma carrera y obviamente (quiero) tratar de absorber los mayores consejos que me pueda dar porque sabe de mi posición”, aseguró.

El jugador, que surgió de la cantera rojiblanca y ha entrado como suplente en los tres primeros partidos del torneo, afirmó que la posibilidad de ser un referente en el fútbol mexicano es “una ilusión y una meta”, pues está consciente de que hay jugadores con “mucho talento” que están buscando hacerse en un lugar.

Chivas se entrenó este martes a puerta cerrada antes de viajar a Oaxaca para el encuentro contra el Alebrijes, como parte de la Copa Mx. EFE