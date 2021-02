Las condiciones sanitarias no son las apropiadas para regresar a clases en Durango

El llamado a las escuelas particulares es a meditar y que antepongan la salud de los alumnos: Calderón Luján.

Con relación a la inquietud de las instituciones educativas particulares, de regresar a clases el próximo mes de marzo, Rubén Calderón Luján, titular de la Secretaría de Educación del Estado, reiteró que las condiciones sanitarias no son las apropiadas y que el retorno a las aulas debe ser seguro y cauteloso, cuando el semáforo epidemiológico esté en verde y así lo determinen las autoridades sanitarias. El llamado a las escuelas particulares es a que mediten y que antepongan la salud, primeramente de los niños.

Dijo que el Gobernador tiene la inquietud de ser muy cuidadosos, es un tema que tiene muchas aristas y no puede tomarse a la ligera, porque en una escuela se va a afectar a los niños, a los maestros, a los padres de familia y al entorno familiar, son situaciones que se deben de meditar muy bien para tomar una decisión.

Sobre el regreso a clases de los particulares mencionó que no hay ninguna cerrazón por parte de las autoridades, “debemos de ser muy cautelosos para el regreso porque está en juego la vida de los niños, los padres, los maestros y del personal administrativo, ellos tendrían que revisar esta decisión”.

Invitó a la ciudadanía a no tomar decisiones muy rápidas, no estamos todavía en verde y cuando estemos, el comunicado de la SEP señala de que serán 10 días después de iniciar en el semáforo verde, siempre y cuando los maestros estén vacunados y los operativos sanitarios sean los apropiados, los padres de familia y a los maestros, tiene muchas aristas y no es fácil tomar una decisión, tiene que ser muy bien consensada, meditada y muy razonada.

