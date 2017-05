Las estaciones del año ya no existen debido al cambio climático: Raquel Méndez

La llamada “Señora del Clima” recomienda extremar precauciones ante el aumento de temperatura

Por Claudia Pacheco Ocampo

México, 30 May (Notimex).- Hace calor en invierno, graniza en primavera y el frío es intenso en verano porque ya no existen las estaciones del año, el cambio climático acabó con ellas, aseguró la experta Raquel Méndez mejor conocida como “La Señora del Clima”.

“Abril de 2016 y 2017 ya son considerados como los meses más cálidos a nivel global en toda la historia porque el aumento de temperatura es real. A causa del cambio climático, los glaciares se están derritiendo y en México lo padecemos en demasía debido a nuestra situación orográfica y geográfica”, precisó en entrevista con Notimex.

Ciertas ciudades del país como Huejutla, en el estado de Hidalgo, superan hasta los 50 grados de temperatura, por lo que cada año emigran más personas. Están dejando de ser zonas habitables dado que el clima tan extremo afecta la calidad de la salud.

“Estamos viviendo fenómenos mucho más extremos. Por ejemplo, para que el huracán ‘Patricia’ haya ocurrido y que ha sido el más poderoso en toda la historia, tuvo que existir agua muy caliente en el océano”, apuntó la egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

La semana pasada, en la Ciudad de México, se presentó lluvia en exceso, granizadas, tormentas eléctricas y vientos fuertes que derrumbaron árboles y postes de luz. Producto del calor, también se elevaron los índices de contaminación.

“Antes, prácticamente no veíamos situaciones así y se debe a que la temperatura aumenta demasiado y, por otro lado, llegan los frentes fríos y al chocar se altera la condición meteorológica”, indicó.

La temporada de lluvias en México comenzó el pasado 15 de mayo y en varios estados del país se pronostican fuertes huracanes debido a que está rodeado por el Océano Pacífico y el Golfo de México.

Debido a lo anterior, recomendó a la población estar pendiente de los espacios informativos y extremar precauciones por lo menos hasta el 30 de junio, aunque también existen lugares en el Norte y Occidente de México que padecen sequía.

Raquel Méndez lamentó que en marzo pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmara una orden ejecutiva que desmantela la política medioambiental más significativa de su antecesor, Barack Obama, pues todo lo que se había avanzado, hoy va en retroceso.

Se informó, aquella vez, que la Casa Blanca quiere poner a Estados Unidos en una dirección “muy distinta” y abandonará el objetivo de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.

“A Trump no le interesa cuidar el planeta como tampoco la emisión de gases contaminantes. Dice que es una locura hacer eso y me parece muy grave porque si Estados Unidos no brinda su apoyo, puede repercutir delicadamente a nivel mundial”.

Aunque el problema no se puede frenar, Raquel Méndez asegura que es posible retardar los efectos si todos los seres humanos ponen un granito de arena para contribuir.

Por fortuna, dice, en las escuelas se crea conciencia ecológica en los infantes, acción que no sucedía con las generaciones anteriores, pues no se preveía que la situación se tornara a un caso grave de repercusión mundial en lo social, de salud y político.

“Es importante, asimismo, que sepamos cómo cuidarnos, cómo protegernos de la radiación solar y cómo nuestros hijos deben enfrentarse a esto que existe y que seguirá avanzando”, señaló Raquel, quien tiene tres hijos.

Con 20 años de experiencia en los medios informativos, Raquel Méndez es conductora del estado del tiempo en las noticias con Danielle Dithurbide, Al aire con Paola y FOROtv. Además, presenta el espacio de “Respuesta oportuna”, también en FOROtv, de la empresa Televisa.

Hace cuatro años, el periodista Carlos Loret de Mola la llamó “La Señora del clima”, y aunque respeta la manera en que otras conductoras informan acerca del estado del clima, ella prefiere mostrarse más recatada en su apariencia a fin de dar una mayor credibilidad.

“Siempre busco documentarme para darle veracidad a mi trabajo y por eso proyecto una imagen más seria, aunque respeto a mis compañeras. No me conformo con una fuente, busco en todas a fin de que el público se sienta satisfecho y confiado.

“La información del Servicio Meteorológico Nacional es muy fidedigna a través de sus boletines y hay que consultarlos en todo momento porque de pronto cambian. Me interesa ganarme un lugar con base en mi trabajo”, concluyó.