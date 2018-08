Las mexicanas ‘Barby’ Juárez y Jackie Nava se presentan en Ciudad de México

México, 9 ago (EFE).- Las estelares boxeadoras mexicanas Mariana ‘Barby’ Juárez y Jackie Nava se presentarán este sábado en la Ciudad de México en una cartelera previa a un potencial enfrentamiento entre ambas a finales del año.

Juárez y Nava, ambas de 38 años, son dos de las precursoras del boxeo femenino en México y tal vez las más populares. Su objetivo es salir con la mano en alto para concretar su combate y para ello apelarán a su experiencia.

Nava, excampeona del mundo de peso gallo en dos ocasiones, enfrentará a la venezolana Alys Sánchez en la pelea que marcará su regreso al cuadrilátero tras año y medio luego de su incursión en la política.

“Espero ofrecer una buena pelea y un buen trabajo, eso es lo importante. Tengo un año y medio sin pelear, pero estuve en activo en ese tiempo y en el gimnasio en los últimos meses”, declaró Nava en conferencia de prensa.

“Para mí es una gran oportunidad enfrentar a Jackie, sé que tiene mucha experiencia y es de las mejores del mundo, pero confío en mi preparación”, aseguró Sánchez en su turno.

Ambas se enfrentaron en mayo de 2014 con triunfo por nocaut en 7 episodios para la mexicana, quien presume una marca 33 triunfos, 14 por la vía rápida, 4 derrotas y 3 empates, mientras que la venezolana registra 15 triunfos, 4 antes del último asalto, 4 derrotas y un empate.

Mientras tanto Juárez, actual campeona de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, (CMB) defenderá por quinta ocasión su cinturón ante la japonesa Terumi Nuki, a quien derrotó en julio del año pasado.

“Me he preparado muy bien, he aprendido durante mi carrera que no se debe menospreciar a ningún rival y sé que Terumi tiene buena pegada, pero espero salir con la mano en alto”, apuntó Juárez.

Nuki comentó, mientras tanto, que estaba “muy animada por pelear nuevamente contra Mariana, sé que herramientas tiene y buscaré ponerla a prueba”.

Juárez ha recorrido más lona y por ello registra 49 triunfos, 18 antes del límite, 9 derrotas y 4 empates. En tanto, la japonesa registra 10 triunfos, 7 por la vía rápida, y 3 tropiezos.

Las cuatro boxeadoras y demás integrantes de la función del sábado cumplirán este viernes con el pesaje previo a sus combates del sábado en la Arena Ciudad de México. EFE