Las muertes sin contar en la tragedia india por el coronavirus

Moncho Torres

Nueva Delhi, 29 abr (EFE).- La llegada de ambulancias con cadáveres a los crematorios indios es constante, mientras decenas de piras funerarias arden sin descanso apretujadas en el espacio de cremación, un ritmo que apunta a que los números récords de muertes en la India por coronavirus podrían ser incluso mayores a las cifras oficiales.

“Traigo unos 20 cuerpos al día, cinco al mismo tiempo, o diez, doce…, sea cual sea el número que carguen, los traemos”, explica a Efe Rajendra Kumar, conductor de una de las ambulancias que llegan desde la morgue del hospital AIIMS, el principal de la capital.

La entrada de ambulancias en el recinto de este crematorio situado en el sur de Nueva Delhi no cesa, con cuatro, cinco al mismo tiempo, de donde descargan cadáveres amortajados de blanco a los que colocan guirnaldas naranjas propias del ritual funerario hindú.

Cerca de donde Kumar ha aparcado la ambulancia está el lugar de “registro de cadáveres”, donde los familiares de los fallecidos dan los detalles de sus seres queridos y se les informa del lugar en el que cremarán a los suyos.

“Tenemos solo 18 piras en el crematorio, pero ahora estamos recibiendo 60-70 muertos todos los días, incluidos los que no fallecieron por coronavirus. Hemos tenido que cremar fuera de las piras también”, detalla a Efe uno de los trabajadores del registro, sobrepasado por la carga, que prefiere no ser identificado.

El empleado afirma que en esta ola de la pandemia, que ha superado con creces los augurios más pesimistas con números récords de contagios y fallecidos a diario desde hace semanas, están registrando a diario “entre 25 y 30 muertos por coronavirus”.

Sin embargo, aclara, “la gente que muere estando en confinamiento casero y no tiene un informe positivo de coronavirus, lo contabilizamos como no covid”, por lo que no pasan a engrosar las cifras por la pandemia en el país.