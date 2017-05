Las obras de Twombly y Bacon brillan en la noche de subastas de Christie’s

Ana Hidalgo

Nueva York, 17 may (EFE).- Un lienzo de Cy Twombly y un tríptico de Francis Bacon acapararon el protagonismo en una noche de intensas pujas llevada a cabo hoy en la sede de la casa Christie’s en Nueva York.

Christie’s logró adjudicar el 99 % de los lotes ofertados, un total de 71, por más de 448 millones de dólares, comisiones incluidas.

Con la sesión de licitación nocturna de mayo, dedicada al arte de postguerra y contemporáneo, Christie’s obtuvo uno de los resultados más sólidos en subastas de la misma categoría.

El lienzo “Leda and the Swan”(1962), del artista estadounidense Cy Twombly, que llevaba sin mostrarse al público 25 años, fue adjudicada por 52,89 millones de dólares.

El segundo precio más alto lo alcanzó el tríptico “Three Studies for a portrait of George Dyer”(1963), del pintor Francis Bacon, procedente de una colección privada parisina, que fue vendido con un precio de remate de 51,77 millones de dólares.

Esta obra constituye el primer retrato que el pintor de origen irlandés dedicó a George Dyer, el ladrón del West End londinense que conquistó su corazón y copó parte de su producción pictórica.

El tríptico, que se anunciaba sin márgenes establecidos antes de la salida, fue sacado a subasta por primera vez.

Man Ray logró marcar un nuevo récord mundial de precio de subasta de una fotografía con “Portrait of a Tearful Woman”(1936), vendida por 2,17 millones de dólares.

La pintura “La Hara”(1981), de Jean-Michel Basquiat, se colocó por 34,97 millones de dólares.

“Big Campbell’s Soup Can with Can Opener”(1962), del artista pop por excelencia, Andy Warhol, fue subastada por 27,5 millones de dólares.

La obra pertenece a la serie dedicada a la sopa de tomate enlatada con la que Warhol revolucionó la historia del arte.

Entre las obras subastadas del ecléctico artista, la colorida lectura que Warhol hizo de la “Última cena”(1986) fue adquirida por 18,7 millones de dólares.

“Red and White Brushstrokes”(1965), del artista estadounidense Roy Lichtenstein, fue adjudicada por 28,25 millones de dólares.

Las obras de Robert Gober, David Salle, Rudolf Stingel y Grotjahn marcaron nuevos récords en el historial de precios de subasta de los artistas.

Sólo 3 de los 71 lotes de arte de postguerra y contemporáneo que Christie’s sacó a licitación no fueron adjudicados. Entre ellos se encontraban la pintura “Buste de femme”, de Pablo Picasso.

Dos lotes fueron retirados, de los 73 originales, a última hora de la noche.

La subasta celebrada esta noche, en la sede que la firma tiene en el Rockefeller Center, no consiguió batir nuevos récords de venta de obras de arte contemporáneo, pese a las expectativas creadas.

Aun así, los representantes de la firma se mostraron satisfechos con los resultados obtenidos, según dijeron en una rueda de prensa posterior a la subasta.

Esta es la segunda subasta importante de Christie’s de esta semana. El pasado lunes, la misma casa recaudó un total de 289,1 millones de dólares por otra oferta de arte impresionista y moderno.

El martes le tocó el turno a Sotheby’s, que consiguió 174 dólares en su propia venta nocturna de 52 lotes de arte moderno e impresionista. EFE