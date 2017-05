Las subastas nocturnas de mayo buscan marcar nuevos récords en Nueva York

Nueva York, 14 may (EFE).- Obras de Picasso, Bacon, Brancusi, Lichtenstein o Warhol se subastarán del 15 al 18 de mayo en una intensa semana de pujas nocturnas organizadas en las sedes de las firmas Christie’s y Sotheby’s en Nueva York.

Un retrato de la musa y amante de Pablo Picasso, Dora Maar, titulado “Femme assise, robe bleue” (1939), se anuncia, con un precio de salida de 35 a 55 millones de dólares, como la gran estrella de la sesión que el lunes Christie’s dedicará al impresionismo y al arte moderno.

Entre los 56 lotes que saldrán a subasta el lunes a las 19.00 hora local (13.00 GMT), en la sede del Rockefeller Center, también destaca la “Muse endormie” (1913) del artista rumano Constantin Brancusi.

Esta última es la primera obra de una célebre serie de esculturas barnizadas en bronce, cuyo precio de salida está anunciado entre los 25 y los 35 millones de dólares.

La subasta del lunes contará, además, con otras cuatro obras de Picasso, tres de Renoir, cinco de Henry Moore, dos de Paul Klee, una de Miró, una de Matisse, tres de Degas y dos de Chagall, entre otras muchas procedentes de “distinguidas colecciones privadas”, según anuncia la firma.

El martes, Sotheby’s saca a subasta 52 lotes de la misma temática entre los que se podrán adquirir obras de Picasso, Degas, Miró, Sisley, Chagall, Monet, De Chirico, Giacometti, Klimt o Braque.

La “Danae” de Egon Schiele (1909), discípulo de Gustav Klimt, marca el precio más alto de salida para la puja que se celebra el martes a partir de las 19.00 hora local (13.00 GMT), alcanzando los 40 millones de dólares.

Christie’s busca batir récords el miércoles con la licitación, sin precio de salida marcado, de “Frau mit Butterbrot” (1964) de Sigmar Polke, el tríptico “Three studies of a portrait of Georges Dryer” (1963) de Francis Bacon y una tela de Andy Warhol de la famosa sopa de tomate, titulada “Big Campbell Soup Can with Can Opener” (1962).

La puja, que tiene previsto celebrarse el miércoles a partir de las 18.30 hora local (12.30 GMT), está dedicada al arte de postguerra y contemporáneo e incluye 73 lotes en total.

Entre las piezas que Christie’s saca a subasta también se encuentra el lienzo “Leda and the Swan” (1962) de Cy Twombly, para el que se ha anunciado un precio de salida de 35 a 55 millones de dólares.

La obra “Untitled II” (1977) de Willem de Kooning y “Red and White Brushstrokes” (1965) de Roy Lichtenstein completan la cabeza de cartel de la licitación, con un precio de salida que oscila entre los 25 y los 35 millones de dólares.

El broche a una semana con obras de artistas consagrados lo pondrá Sotheby’s, el jueves, con una sesión dedicada al arte contemporáneo, en la que brillan con especial fuerza la obra “Untitled” (1982) de Jean-Michel Basquiat y la “Nude Sunbathing” (1964) de Roy Lichtenstein. EFE