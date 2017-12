Las Vegas, uno de los destinos turísticos favoritos de los mexicanos

Las Fuentes del Bellagio, The High Roller, SlotZilla y las 7 Montañas Mágicas son algunas de sus atracciones

Por Claudia Pacheco Ocampo. Enviada

Las Vegas, 1 Oct (Notimex).- La ciudad de Las Vegas se posiciona como uno de los destinos turísticos favoritos de los mexicanos gracias a su intensa vida nocturna, sus lujosos casinos, impresionantes hoteles y zonas desérticas que garantizan un boleto directo a la diversión.

Se le llama “La Ciudad del Pecado” o bien “La Capital del Entretenimiento Mundial” luego de que en 1931 se legalizó el juego en Estados Unidos y comenzó la construcción de grandes casinos al interior de imponentes hoteles, en plazas comerciales y hasta al aire libre.

Sobre Las Vegas Boulevard, concretamente en The Strip, cuya longitud es de unos seis kilómetros, se encuentran algunos de los hoteles con el mayor número de habitaciones.

Entre los más famosos destacan el Flamingo, Hilton Grand Vacation, Hotel Wynn, Venetian, Caesars Palace, Bellagio, Cosmopólitan, Paris, New York, New York, Planet Hollywood, Monte Carlo, Mandalay Bay, Luxor, Excalibur, MGM Grand y Treasure Island, por citar algunos.

Durante todo el año, en diversos escenarios se ofrece una amplia gama de espectáculos de primer nivel como el Circus 1903 y de intérpretes como Ricky Martin, Jennifer López, Enrique Iglesias y Alejandro Fernández.

Éste último se presenta desde hace seis años en la T-Mobile Arena para, a través de su concierto, dar el Grito de Independencia de México como parte de las Fiestas Patrias que aquí se celebran y a las que acuden miles de mexicanos provenientes de diversas regiones del país y ciudades de Estados Unidos.

Cada hotel cuenta con un “show” espectacular a través de luces multicolores y sorprendentes como la de Las Fuentes del Bellagio desde el Strip o al interior de sus restaurantes. Se inauguraron en 1998 y es el lugar perfecto para concluir una fiesta de boda en Las Vegas.

El espectáculo gratuito es una coreografía entre agua, luz y música. Se presenta varias veces durante el día con una melodía diferente, por lo que su duración es de entre tres y seis minutos viendo brotar enormes chorros de agua.

Los horarios se distribuyen a partir de las 12:00 horas y concluyen a la medianoche. El Hotel Paris destaca por su Torre Eiffel de 140 metros de altura que funge como mirador de todo el Strip.

Además, sobresale su globo aerostático y su Arco del Triunfo a escala. Quien no tema a las alturas podrá elevarse hasta casi 168 metros para apreciar la ciudad desde el The High Roller, icono de la ciudad en el que se puede apreciar una vista majestuosa y la atracción principal de The Linq, una nueva zona de ocio, tiendas y restaurantes en frente del Caesars Palace.

The High Roller está compuesto por 28 cabinas con capacidad para 40 personas cada una.

La duración de la vuelta completa es de 30 minutos y al interior se pueden consumir bebidas, ver videos y escuchar música. Si lo que se pretende es tener una diversión extrema de adrenalina, SlotZilla es la mejor opción.

Se trata de una macrotirolina sobre la que se recorre desde el aire una de las principales atracciones turísticas de Las Vegas: la Fremont Street Experience. Para lograrlo, el visitante debe ponerse casco, arnés, tomar impulso y lanzarse a una velocidad máxima de 60 km/h. entre 30 y 45 segundos.

Cuenta con dos niveles: el Zipline, que se eleva a unos 23 metros de altura con el visitante en posición sentada , y el Zoomline para los intrépidos que suban hasta 35 metros y vayan bocabajo, como si de verdad estuvieran volando.

Pero en Las Vegas no todo es juego o diversión nocturna y hay quienes prefieren alejarse de las actividades tradicionales.

Por lo regular, es aquí donde se lleva a cabo el debate final entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, las peleas de box y 30 minutos adelante, en el Desierto de Mojave, se pueden visitar las 7 Montañas Mágicas (Seven Magic Mountains), obra del artista suizo Ugo Rondinone. Se trata de siete esculturas de roca caliza.

Están apiladas y se distinguen por sus brillantes colores en medio del desierto. Miden, aproximadamente, 10 metros de altura y simbolizan el equilibrio meditativo, el vínculo entre el hombre y la naturaleza.

Quienes las visitan aseguran que se cargan de energía. Para asolearse, disfrutar de la alberca, jugar voleibol y escuchar música, nada mejor que la GO Pool Cabana en el hotel Flamingo Las Vegas, donde los turistas invierten su tiempo libre en relajarse, descansar, degustar alimentos y hacer nuevas amistades.

La ciudad de Las Vegas está posicionada como uno de los sitios predilectos para vacacionar, porque además de mantener una oferta amplia de atracciones y casinos, también ofrece la posibilidad de diversión en familia o del destrampe entre amigos previo a contraer nupcias.

De ahí la afamada expresión: “What happens here, stays here” o “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas” que se refiere a que lo que ocurre en determinado momento, celebración o actividad no será comentado fuera del grupo en el que sucede, pues se guardará en total discreción.

