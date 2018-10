Latinoamérica aún enfrenta retos para tratar adecuadamente leucemias agudas

Cristina Sánchez

México, 25 oct (EFE).- El diagnóstico oportuno, el acceso a pruebas genéticas, a trasplante de médula ósea y a las nuevas terapias son los grandes retos que tiene Latinoamérica para tratar las leucemias agudas, dijo a Efe una especialista.

“Los pacientes que padecen leucemias agudas en esta región sufren por la falta de diagnóstico oportuno y llegan cuando la enfermedad está muy avanzada, lo que complica el tratamiento”, aseveró la doctora Roberta Demichelis.

La hematóloga de la Clínica de Leucemias Agudas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNZ) explicó que la Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es un cáncer de la sangre que se desarrolla primero en la médula ósea.

Es justo ahí donde las células malignas se acumulan, imposibilitando el desarrollo de células sanas. Esta enfermedad, dijo, puede diseminarse rápidamente por el torrente sanguíneo y causar infecciones, anemia y sangrado.

Entre sus principales síntomas están la anemia rápida, el sangrado sin razón, moratones o puntos rojos en la piel, pérdida de apetito y fiebre.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), representa hasta un 40 % de todos los casos de leucemia que se producen en el mundo occidental.

Este es un tipo de leucemia que es prácticamente exclusivo de los adultos y resulta mortal a los cinco años del diagnóstico en hasta un 90 % de los mayores de 65 años.

“En México se estima que se presentan entre 5.000 y 6.000 casos nuevos al año, y mientras en Europa y Estados Unidos se presenta en personas de entre 60 y 70 años, en la región se diagnostica entre los 32 y 43 años”, señaló.

Esto, dijo, puede deberse a diversos factores, entre los que se encuentran la genética, el ambiente y los estilos de vida.

Del mismo modo, explicó que esta enfermedad es uno de los cánceres más agresivos y letales, por ser de difícil diagnóstico, y ese es uno de los principales retos para los especialistas de la salud.

“Es importante dar un tratamiento oportuno, pues la LMA tiene un comportamiento agresivo que puede provocar la muerte a corto plazo”, aseveró la experta.

Sin embargo, explicó que en la región no existe un buen acceso a pruebas de escrutinio ni a los nuevos tratamientos: “En Estados Unidos, por ejemplo, el 80 % de los pacientes en tratamiento están en ensayos clínicos, lo que no es posible en Latinoamérica porque no hay suficientes instituciones que puedan hacerlos”, aseguró.

El doctor Luis Meillón, hematólogo y especialista en LMA, explicó que uno de los retos es también el tratamiento, sobre todo cuando los pacientes son de edades mayores y presentan otros problemas de salud como problemas renales o cardiovasculares.

“Eso complica el manejo terapéutico de la enfermedad. Asimismo, la predisposición a infecciones puede ser más frecuente, tanto por su condición de paciente inmunodeprimido como por las comorbilidades que tenga asociadas”, indicó.

La doctora Demichelis explicó que hasta hace unos años esta enfermedad era tratada de igual manera en todos los pacientes, sin embargo, se ha comprobado que los tratamientos individualizados y dirigidos específicamente a las células malignas son más efectivos en el combate de este padecimiento.

En ese sentido, el doctor Odin de la Mora, gerente de área médica de Novartis Oncología México, dijo que existen tratamientos que han revolucionado el abordaje de la LMA.

“Este tratamiento se enfoca al paciente más adecuado y es más personalizado, lo que permite que los pacientes sigan viviendo y tengan una mejor calidad de vida”, apuntó.

En México, argumentó, se cuenta con dos medicamentos para tratar esta enfermedad, los cuales ya fueron aprobados por las autoridades sanitarias.

Finalmente, Demichelis señaló que se trabaja en un registro nacional para tener un mejor panorama de la enfermedad en el país y mejorar el tratamiento en los pacientes. EFE