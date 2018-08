Latinoamérica debe abordar integralmente casos de corrupción, según experta

María José Brenes

San José, 9 ago (EFE).- Latinoamérica debe trabajar no solamente en prevenir, sino también sancionar los casos de corrupción y darle un abordaje integral a estos temas, informó hoy en entrevista con Efe la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira.

Según la experta, existen las normas, se busca prevenir, pero los países de la región también deben elaborar estrategias de acción para abordar la corrupción que es multicausal.

Esa estrategia deberá contener cuatro líneas de acción que abarca más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia de las poblaciones.

“Para qué tener mucha información si todo el trabajo se agota en eso y no hay ética pública, ni oficina anticorrupción, no sancionas y la sociedad mira para otro lado. Eso no quiere decir que frenaremos la corrupción, por lo tanto hay que darle un abordaje holístico”, destacó la argentina Ferreira.

La experta se encuentra en el país en el marco del Congreso Nacional Bancario que se realiza en Costa Rica, organizado por la Asociación Bancaria Costarricense y que busca que el sistema financiero continúe siendo sólido y eficiente en todas sus áreas.

Datos del último Índice de Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional, indicó que Uruguay con 70 puntos de un máximo de 100, Chile (67) y Costa Rica (59), son los únicos países de Latinoamérica que se encuentran por encima de 50, por debajo de esa cifra hay un riesgo alto de corrupción.

Para Ferreira, uno de los mayores desafíos es la llamada “gran corrupción” que involucra a máximas autoridades de los países como presidentes, expresidentes y empresarios o grupos empresariales.

“Esta gran corrupción es una forma agravada de corrupción por los actores que participan, por lo volúmenes de dinero que circulan y sobre todo por el alcance trasnacional que tienen estos escándalos que han afectado a varios países de América Latina”, manifestó la experta argentina.

En materia de transparencia como herramienta anticorrupción indicó que las autoridades gubernamentales no deben limitarse únicamente a la apertura de datos y acceso a la información, sino también a la independencia de recursos, asignar herramientas jurídicas y personal para investigar temas de corrupción.

“La independencia de recursos y dar capacidades es una necesidad general en los países para lograr poner impunidad, porque puedes prevenir bien pero si se producen casos y no tienes una herramienta que sancione, no se logra nada”, explicó a Efe.

Ferreira añadió que se debe trabajar en “armonizarlas” las legislaciones de los países, ya que cuando surgen casos de corrupción como “Lava Jato”, que involucró al menos nueve países de Latinoamérica y dos de África, es necesario compartir información entre jueces y fiscales para facilitar la investigación.

Ferreira dará una charla sobre “El desafío de la transparencia” y “Los desafíos en América Latina”, como parte del Congreso Nacional Bancario. EFE